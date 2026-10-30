Tunisie: CA-CAB (3-2) - Les Clubistes jouent avec le feu !

A Radès, le CA s'estime heureux d'avoir décroché les trois points devant le CAB. Et pourtant, on a cru que le match a été plié après le 3-0 de la première mi-temps pour les Clubistes.

Un doublé de Khadhraoui, qui semble enfin libéré, sur deux actions très belles, et un but du jeunot Jebali et un CAB dominé dès la 20'. Avant cela, le CAB a raté une occasion en or avec un Chamekh décisif devant Timi. Après la pause, un autre scénario, le CA, distrait, cède les espaces et le ballon aux cabistes qui profitent de la légèreté des défenseurs adverses, notamment Bouabid et Mahressi.

Le premier marque contre son camp bêtement, et le second commet une inutile faute qui ramène un penalty transformé par Dridi à 10' de la fin. Le CA est angoissé à l'image de ses joueurs approximatifs et un CAB qui pousse, mais sans idées et avec beaucoup d'erreurs. On en restera là, le CA engrange trois points précieux mais si pénibles.

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Les faiblesses défensives de la deuxième mi-temps sont inquiétantes surtout qu'il n'y a pas de solutions de rechange. Les ratages du mercato estival se payent maintenant. Après deux buts à Ben Guerdene, deux autres buts encaissés à Radès. Les Zaddem, Kanté et Jebali ont essayé de donner le plus au milieu, mais les changements hâtifs de Kanzari auraient pu coûter cher au tenant en titre.

Au Bardo, le Stade se reprend après sa défaite face à l'USBG. Un but de Riahi a été suffisant pour les Stadistes devant une ESZ qui n'a pas encore repris ses forces après le revers en coupe de la CAF.