Tunisie: Trois clubs tunisiens en compétition Africaine Retour en grâce

Pour la dixième fois, trois clubs tunisiens atteignent la phase de groupes des compétitions africaines : le Club Africain et l'Espérance en Ligue des champions, et le Club Sportif Sfaxien en Coupe de la CAF.

Souvenons-nous de l'ambiance qui régnait au lendemain de la déroute de l'équipe de Tunisie au Mondial et de la raclée essuyée, sans oublier l'épisode du « recrutement », à coup de centaines de millions, d'un entraîneur qui s'est en fin de compte retrouvé avec une pige royale. Sans rien faire. Une catastrophe que personne n'attendait.

Et voilà que quelques mois après, grâce à ses clubs, le football tunisien retrouve le sourire. Plus que cela, il s'avère que pour la prochaine phase des compétitions africaines, on voudrait éviter les équipes tunisiennes. Ne pas les avoir comme adversaires potentiels, car elles s'accrochent, sont volontaires et se battent pour le résultat. C'est le sport, c'est le football auquel nous assistons de par le monde, où rien n'est acquis et tout est remis en question d'une semaine à l'autre. Et cela nous ramène aux choix des joueurs que nos clubs recrutent pour se renforcer.

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Cette année, il semble que la pioche a sorti des éléments de qualité. Ce ne sont certes pas des lumières, mais leur niveau est très acceptable, la preuve, ils sont parvenus à bousculer des formations qui possèdent un palmarès respectable. En fin de compte, le championnat de Tunisie, qui bénéficiait d'un prestige particulier, a retrouvé une bonne partie de son aura.

Comme quoi, lorsque les clubs tournent rond, l'équipe de Tunisie pourrait retrouver ses marques. A condition de privilégier la raison, avantager le mérite et de soigner les choix pour mobiliser les plus méritants.