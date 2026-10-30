Maroc: Aïd Al Wahda - La consécration de l'unité du Royaume

Ce samedi 31 octobre, le Maroc célèbre pour la première fois la Fête de l'Unité. Née d'une victoire diplomatique à New York, instituée par le Souverain dans la foulée de la résolution 2797, elle grave dans le calendrier ce que l'histoire avait déjà inscrit dans les coeurs : un Royaume un et indivisible, de Tanger à Lagouira.

Il est des dates qui s'imposent d'elles-mêmes. Le 31 octobre 2025, le Conseil de sécurité adoptait la résolution 2797, qui faisait de l'Initiative marocaine d'autonomie la référence sérieuse et crédible du règlement du différend autour du Sahara. Pour le Royaume, c'était l'aboutissement d'un demi-siècle de patience stratégique, obtenu l'année même où la Marche Verte soufflait ses cinquante bougies. Le hasard, dit-on, fait bien les choses ; la diplomatie marocaine, elle, les fait méthodiquement.

Le soir même, dans son discours à la Nation, le Roi Mohammed VI saluait un tournant décisif dans l'histoire du Maroc moderne. Quatre jours plus tard, le 4 novembre, un communiqué du Cabinet Royal en tirait la conséquence symbolique : le 31 octobre de chaque année serait désormais fête nationale, sous le nom d'Aid Al Wahda.

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Le choix du mot n'a rien d'anodin. Ni fête de la victoire, ni fête de la souveraineté, mais fête de l'unité. Le Souverain aurait pu célébrer un succès de chancellerie ; il a préféré en faire un bien commun. Le trophée diplomatique se mue en communion nationale, et c'est là toute la finesse de la démarche.

Le Maroc n'invente pas une fête tous les quatre matins. Les dernières en date remontent à 1979, année de la récupération d'Oued Eddahab, et 2024.

Le fil est limpide. De la Marche Verte de 1975 à Oued Eddahab en 1979, puis à la résolution 2797, une même trame se déroule : celle d'une intégrité territoriale reconquise pas à pas, d'abord sur le terrain, ensuite à la table des nations. Hier on marchait, Coran et drapeau en main ; aujourd'hui on convainc, dossier et chantiers à l'appui.

L'Etat a suivi sans traîner. En janvier 2026, le Conseil de gouvernement adoptait deux décrets inscrivant le 31 octobre parmi les jours fériés chômés et payés, dans la fonction publique comme dans le secteur privé. La fête sera aussi, chaque année, une occasion de grâce Royale. Le message est clair : rassembler plutôt que triompher, pardonner plutôt que pavoiser.

Le communiqué du 4 novembre contenait un second volet, moins commenté mais tout aussi révélateur. Les discours Royaux sont désormais recentrés sur deux rendez-vous fixes : la Fête du Trône et l'ouverture du Parlement. Le traditionnel discours du 6 novembre, qui ponctuait depuis des décennies l'anniversaire de la Marche verte, a ainsi tiré sa révérence, le Souverain se réservant toutefois la possibilité de s'adresser à la Nation chaque fois qu'il le jugera opportun.

La lecture s'impose d'elle-même. La question du Sahara quitte le registre de la mobilisation permanente pour celui de l'acquis. On ne harangue plus pour défendre une cause ; on célèbre une évidence. Un pays qui n'a plus besoin de répéter chaque automne qu'il a raison est un pays qui sait qu'on le lui a enfin reconnu.

Restreindre Aïd Al Wahda à une affaire de frontières serait passer à côté de l'essentiel. L'unité que l'on fête est celle d'un Etat, d'une géographie, de l'Histoire, mais aussi d'un peuple pluriel. La Constitution de 2011 le dit sans détour : l'identité marocaine s'est forgée par la convergence de ses composantes arabo-islamique, amazighe et saharo-hassanie, nourrie d'affluents africain, andalou, hébraïque et méditerranéen.

C'est cette mosaïque que la nouvelle fête met à l'honneur. Le Royaume a fait de sa diversité un levier d'équilibre plutôt qu'une ligne de fracture, là où tant d'autres, dans la région, l'ont laissée dégénérer en poudrière.

Et l'unité ne se décrète pas seulement, elle se bâtit. Dans les provinces du Sud, elle a pris la forme de routes, de ports, de projets énergétiques et de consulats qui ont essaimé à Laâyoune et Dakhla. Le développement a précédé la reconnaissance, et l'a sans doute largement provoquée : on ne débat pas longtemps de l'appartenance d'une terre où l'Etat construit là où d'autres se contentent de communiqués.

Clin d'oeil supplémentaire, c'est à la fin octobre que le Conseil de sécurité se penche chaque année sur le mandat de la Minurso. Le Maroc abordera donc ce rendez-vous onusien le jour même où il célèbre le précédent. Difficile d'afficher plus de sérénité.

En face, l'ambiance est nettement moins festive. A Alger, la résolution 2797 a été accueillie avec la mine de celui qui découvre l'addition après avoir commandé pour toute la table : un demi-siècle d'investissement diplomatique, militaire et financier dans une cause qui, officiellement, n'est pas la sienne, et dont l'ONU vient de rappeler l'horizon réaliste. On y parle toujours d'autodétermination comme on récite un vieux poème appris à l'école, sans trop se demander s'il rime encore avec quelque chose.

A Tindouf, le polisario continue de brandir ses anniversaires de proclamation et ses communiqués de victoire, dont il reste souvent l'unique lecteur. Le Maroc, lui, n'a plus besoin de proclamer : il inaugure. Pendant que l'un compte les résolutions qui lui échappent, l'autre compte les consulats, les kilomètres de route, les infrastructures et les mégawatts. Il y a des calendriers qui célèbrent ce qui a été obtenu, et d'autres qui commémorent ce qu'on attend toujours.

Peut-être faudrait-il, par charité de voisinage, glisser une invitation à Alger pour le 31 octobre. L'unité est une valeur que le Maghreb a beaucoup chantée et très fort peu pratiquée; il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. La frontière terrestre, elle, reste fermée depuis 1994, ce qui donne une idée assez précise de la distance qui sépare les hymnes à la fraternité des gestes qui la rendent possible.

Le Maroc n'avait pas besoin d'une fête pour se savoir uni. Mais un peuple a besoin de rites pour se raconter, et de dates pour se souvenir. Depuis ce samedi, il en a une de plus.