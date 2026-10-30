Maroc-USA - Signature à Laâyoune de deux mémorandums d'entente dans le domaine de la formation médicale

Deux mémorandums d'entente ont été signés, jeudi à Laâyoune, entre la Faculté de médecine et de pharmacie de Laâyoune (FMPL), relevant de l'Université Ibn Zohr, et deux institutions américaines, en marge de la deuxième édition des Journées médicales maroco-américaines.

Le premier mémorandum a été conclu avec Celenova Fertility, représentée par sa directrice médicale, Susan Nassab, tandis que le second a été signé avec le Fetal Research Fund, représenté par le professeur Boris Petrikovsky. Ils visent à renforcer la coopération en matière de formation médicale, de recherche scientifique et de prise en charge des patients.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Nassab a indiqué que l'accord avec l'Université Ibn Zohr porte sur trois principaux axes de coopération, à savoir la formation et l'encadrement des médecins et des étudiants, le développement de la recherche scientifique et l'amélioration de la prise en charge des patients.

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Cette collaboration prévoit notamment le partage de protocoles et de stratégies thérapeutiques, ainsi que le renforcement des compétences des médecins, des étudiants et des résidents, a ajouté la spécialiste américaine en obstétrique-gynécologie et en endocrinologie de la reproduction.

Elle a également mis en avant l'intérêt accordé à la préservation de la fertilité, notamment chez les patients atteints de cancer, ainsi qu'aux traitements et interventions liés à la médecine de la reproduction.

Pour sa part, le professeur Boris Petrikovsky, obstétricien-gynécologue américain, a souligné que le mémorandum conclu entre la FMPL et le Fetal Research Fund, une organisation internationale de recherche à but non lucratif, ouvre des perspectives de recherche conjointe au Maroc et aux États-Unis.

M. Petrikovsky a également souligné que les résultats de ces travaux pourront être publiés dans le « Journal of Neonatal Care ».

De son côté, la doyenne de la FMPL, Fatima Zahra Alaoui, a relevé que ces accords avec des institutions américaines reconnues permettront à la faculté de bénéficier d'expertises spécialisées, notamment dans les domaines de la santé foetale et néonatale, et de contribuer au développement de la recherche scientifique au niveau de l'établissement et de l'ensemble du Royaume.

La signature de ces deux mémorandums s'inscrit dans la dynamique de coopération médicale et académique portée par la deuxième édition des Journées médicales maroco-américaines, qui réunit, jusqu'au 30 octobre à Laâyoune, des médecins, des professeurs et des chercheurs des deux pays autour des avancées médicales et de l'amélioration des pratiques de soins.