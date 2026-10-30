Maroc: La 19e édition du Moussem de Tan-Tan célèbre la Fête de l'Unité au rythme des traditions nomades

Véritable carrefour séculaire des cultures nomades, la ville de Tan-Tan se pare de ses plus beaux atours du 30 octobre au 3 novembre pour abriter la 19e édition de son Moussem, conjuguant authenticité du patrimoine hassani et grands concerts populaires en célébration de la Fête de l'Unité.

Un symbole vivant de la richesse et de la diversité des traditions saharo-hassanies, cet événement, placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est organisé par la Fondation Almouggar sous le thème « Moussem de Tan-Tan: patrimoine humain et pont d'échange culturel ».

Inscrite depuis 2008 à la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), cette manifestation culturelle fera vibrer la région au rythme de la fête et de la diversité artistique grâce à une riche palette musicale répartie entre deux sites principaux: la scène de Tan-Tan et la scène d'El Ouatia.

Ces deux espaces abriteront, en alternance, des soirées nocturnes combinant rythmes populaires, hassanis, modernes et traditionnels, afin d'offrir une expérience festive globale permettant à l'ensemble des visiteurs et des habitants de profiter des activités prévues dans le cadre de cette édition.

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Ainsi, les festivités débuteront vendredi par l'organisation d'une cérémonie religieuse à la Zaouïa du Cheikh Mohammed Laghdaf Ben Cheikh Mae-El Ainin, avant de laisser place à la diffusion du film « My Friend » au centre culturel en partenariat avec l'Agence du Sud, ainsi qu'à l'ouverture des différents pavillons du Moussem, comprenant la tente de l'Agence du Sud, les tentes thématiques, les pavillons des Émirats Arabes Unis et de l'Artisanat.

Une rencontre sera également organisée samedi à l'occasion des célébrations de la Fête de l'Unité, réunissant les invités officiels, les notables des tribus et les délégations nationales et étrangères participantes, autour de tableaux scéniques illustrant la richesse du patrimoine hassani et les valeurs fédératrices de cette fête nationale.

L'ambiance festive se poursuivra les 1er et 2 novembre à travers de grands spectacles démonstratifs et un carnaval patrimonial rassemblant des centaines de participants en tenues traditionnelles, aux côtés d'espaces dédiés aux jeux populaires et aux rencontres poétiques.

Parallèlement à cette programmation culturelle et festive, le Moussem accueillera un colloque consacré aux liens entre la culture, l'économie et le développement durable, offrant un espace de réflexion sur les enjeux du patrimoine et les dynamiques de développement que connaissent les provinces du Sud.

Sur le registre musical, le public aura rendez-vous, durant les cinq jours de cet événement, avec des prestations musicales et d'expression scénique animées par les artistes Hatim Ammor, Hatim Idar, Karima Ghait, Lazaro, ainsi que la star de la chanson Chaabi Moughit.

Les festivités se poursuivront avec la participation d'Oumayma Amsaadi et de l'artiste Duke, aux côtés du concert du groupe Mnat Aïchata, de Mr ID et de la musique de DJ SDOX Fusion.

Cette édition met également en lumière la richesse du patrimoine marocain et sa transmission intergénérationnelle en accueillant l'artiste Sanae Jeddoubi, première et plus jeune chef de troupe féminine d'Ahidous, rendant ainsi hommage à l'excellence féminine dans la préservation des arts populaires et du patrimoine immatériel.

Par ailleurs, une participation arabe spéciale sera au rendez-vous, notamment grâce aux prestations de l'artiste Fadel Mazroui, venu des Emirats Arabes Unis, en plus de performances quotidiennes des troupes locales et des DJ pour l'ouverture des soirées.

Le 03 novembre, une grande soirée poétique viendra clôturer l'ensemble du programme.

Créée en 2014, la Fondation Almouggar a pour mission principale la préservation de ce Moussem et la valorisation de ses composantes culturelles. Elle place la transmission intergénérationnelle du patrimoine au coeur de sa vision en veillant à la préservation des traditions, des expressions orales, de la poésie, de la musique, de la danse ainsi que des savoir-faire artisanaux.

Cette démarche s'inscrit dans la continuité de la reconnaissance internationale du Moussem de Tan-Tan, proclamé par l'UNESCO en 2005 Chef-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité, avant d'être inscrit en 2008 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.