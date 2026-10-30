Tunisie: Mondial U15 - Le pays s'incline lourdement en finale face à la Biélorussie

30 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

La sélection tunisienne des moins de 15 ans n'ont pas réussi à décrocher le titre mondial . Opposés à la Biélorussie en finale du troisième niveau de la Coupe du monde U15, ce vendredi 30 octobre à Bakou, en Azerbaïdjan, les jeunes Aiglons de Carthage se sont inclinés sur le score de 3-0.

Après un parcours convaincant, marqué notamment par des victoires face à la Namibie (4-0), la Thaïlande (5-0), la France (5-3) et le Luxembourg (3-0), les Tunisiens n'ont pas réussi à prolonger leur série positive lors de l'ultime rendez-vous.

Malgré cette défaite, la sélection tunisienne termine la compétition sur une expérience internationale enrichissante, après avoir montré de belles dispositions tout au long du tournoi.

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