Maroc: Botola Pro D1 « Inwi » - Entre une 5è journée qui rebat les cartes et une 6è qui fait monter la pression

À peine la cinquième journée de la Botola Pro D1 « Inwi » achevée, les équipes en tête du classement font face à une pression accrue lors de la sixième journée, qui débute vendredi, pour se maintenir sur le devant de la scène.

La 5e journée s'est conclue par le maintien du COD Meknès et du Kawkab Marrakech en tête avec dix points chacun, devant le Hassania Agadir, le Wydad Casablanca et le Maghreb Fès qui comptent huit points, tandis que l'AS FAR est déjà à 7 unités après avoir disputé seulement trois matchs, ce qui lui donne l'opportunité de progresser davantage à l'issue de ses matchs reportés.

Le COD Meknès a réalisé le meilleur bilan du duo de tête, après sa victoire sur la pelouse de l'Amal Tiznit (2-1), tandis que le Kawkab Marrakech s'est contenté d'un match nul face au Difaa El Jadida (1-1), laissant les deux équipes à égalité de points avec un avantage au classement pour l'équipe de la ville ismaïlienne.

Parmi les principaux bénéficiaires figure également le Wydad Casablanca, revenu avec une précieuse victoire face à l'Union Touarga (1-0), tandis que le Hassania Agadir s'est contenté d'un match nul avec le Raja (1-1).

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L'AS FAR a, de son côté, confirmé sa présence dans la course au sommet, après avoir battu l'Ittihad Tanger par 2 buts à 0, portant son total à sept points en trois matchs, tandis que le Widad Témara a remporté une large victoire sur le Moghreb Tétouan (3-0).

Le FUS Rabat a, quant à lui, signé sa première victoire de la saison au détriment de la Renaissance Zemamra (1-0), avant que la journée ne se clôture par un nul vierge entre le Maghreb Fès (8 pts) et la RS Berkane (4 pts).

À peine le classement confirmé à l'issue de la 5e journée, les équipes engagées en Botola doivent se départager lors de 6e journée dès vendredi, avec le match d'ouverture qui opposera le Difaa El Jadida à l'Union Touarga, deux équipes comptant chacune sept points et cherchant à intégrer le Top 5.

Le Kawkab Marrakech sera en déplacement, samedi, chez l'Amal Tiznit, où le club de la ville ocre cherchera à conserver sa position de leader, tandis que le Wydad Casablanca accueillera le Moghreb Tétouan avec la volonté d'exploiter tout faux pas du duo de tête.

Toujours le samedi, le Hassania Agadir affrontera le FUS Rabat dans un match où l'équipe du Souss ambitionne de renouer avec la victoire et maintenir la pression sur les leaders, alors que le FUS aborde la rencontre requinqué par sa première victoire obtenue lors de la journée précédente.

Parmi les matchs de dimanche, la rencontre entre le COD Meknès et l'AS FAR s'annonce décisive pour l'équipe de la ville ismaïlienne afin de creuser l'écart en tête du classement, tandis que les Militaires (7 pts) sont susceptibles, en cas de victoire, de rejoindre les premières loges avec un match en moins.

Dimanche, le Widad Témara accueillera le Maghreb Fès, et l'Ittihad Tanger affrontera la Renaissance Zemamra, tandis que le match de clôture de cette 6e journée opposera la RS Berkane, acculée à la victoire après 4 nuls consécutifs en autant de matchs, au Raja Casablanca, appelé à se reprendre en main pour grignoter des places au classement.

Entre le bilan d'une 5e journée qui n'a permis à aucune équipe de se démarquer au tableau du classement et une 6e journée qui s'enchaîne, la course au sommet s'annonce âprement disputée, avec des matchs reportés susceptible de redistribuer les cartes.