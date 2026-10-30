Maroc: Prévisions météorologiques pour le vendredi 30 octobre 2026

30 Octobre 2026
Libération (Casablanca)

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 30 octobre 2026:

- Temps localement assez chaud sur l'extrême Sud du pays.

- Averses orageuses locales sur le Haut et Moyen Atlas et leurs versants Est voisines.

- Ciel peu à passagèrement nuageux sur l'intérieur des provinces sahariennes avec ondées ou gouttes de pluies éparses.

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- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine, par endroits, sur les côtes et les plaines Atlantiques, la Méditerranée et le Nord de l'Oriental.

- Rafales de vent modérées, par endroits, sur le Tangérois, l'extrême sud et par endroits, sur les versants Sud-est.

- Température minimale de l'ordre de 05/12°C sur l'Atlas, le Rif et les hauts plateaux orientaux, de 21/27°C sur les provinces Sud, de 16/20°C sur le Souss, Chiadma, le Sud-est, les plaines de Tadla, Rhamna, Doukkala, les plateaux de phosphates et d'Oulmès, le Saiss et le Gharb, et de 12/16°C ailleurs.

- Température diurne en hausse sur l'Oriental, le Rif, les versants Sud-est et l'extrême sud et en baisse ou peu variable ailleurs.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

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