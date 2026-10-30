Maroc: Soirée musicale à Rabat en célébration de la Fête de l'Unité

Une soirée musicale intitulée « De la Marche à l'Unité » a été organisée, jeudi au Théâtre national Mohammed V de Rabat, à l'occasion de la Fête de l'Unité.

Placé sous l'égide du ministère de la Jeunesse, de la Culture et des Sports, ce spectacle a réuni sur scène l'Orchestre Symphonique Massira et la chorale Casasawt, sous la direction artistique et musicale du Maestro Adnane Matrone, offrant au public une expérience musicale alliant les valeurs de mémoire, de patrimoine et d'unité.

À travers des arrangements et orchestrations spécialement conçus pour cet événement, le spectacle a fait dialoguer les traditions musicales marocaines avec les sonorités de la musique symphonique, dans une expérience où se conjuguent héritage, modernité et puissance orchestrale.

À cet occasion, plusieurs oeuvres ont été révélées sous une nouvelle couleur musicale et une riche dimension symphonique.

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A ce propos, le chef d'orchestre Adnane Matrone a souligné que ce concert symphonique constitue un événement d'exception qui associe l'authenticité du patrimoine marocain aux exigences de la musique symphonique internationale.

Évoquant, dans une déclaration à la presse, le répertoire duquel il s'est inspirés, le Maestro a fait savoir que le programme revisite de grands classiques arabes, des musiques de films, ainsi que des fleurons du patrimoine national, allant de la chanson moderne à la musique andalouse, en passant par l'Aïta, sublimés par de nouveaux arrangements symphoniques destinés à ouvrir la musique marocaine sur l'universalité.

Cette soirée a été, ainsi, une rencontre artistique et émotionnelle, où la musique devient un langage fédérateur, faisant résonner la mémoire collective et rassemblant le public autour d'une même émotion.