Maroc: Football - Abderrahim El Arjoune nommé DTN de l'arbitrage à la place de Redouane Jiyed

30 Octobre 2026
Libération (Casablanca)

La Ligue nationale de football professionnel (LNFP) a annoncé la nomination de Abderrahim El Arjoune au poste de directeur technique national de l'arbitrage, en remplacement de Redouane Jiyed.

Cette nomination s'inscrit dans le cadre des efforts de la LNFP visant à insuffler un nouvel élan à l'arbitrage national, à renforcer ses mécanismes de développement et à améliorer son niveau, souligne la Fédération Royale Marocaine de Football dans un communiqué.

De son côté, Redouane Jiyed s'est vu confier la mission de superviser la formation et la formation continue des arbitres, en considération de son expérience professionnelle ainsi que de l'expertise qu'il a acquise dans le domaine de l'arbitrage aux niveaux continental et international.

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