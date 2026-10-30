Maroc: Essaouira - Lever de rideau sur la 21e édition du Festival des Andalousies Atlantiques

La ville d'Essaouira s'est parée de mille lumières, jeudi soir, à l'occasion de l'ouverture de la 21e édition du Festival des Andalousies Atlantiques, qui s'est imposé, au fil des années, comme l'un des rendez-vous artistiques les plus prestigieux de la scène nationale et internationale.

Organisée par l'Association Essaouira-Mogador, en collaboration avec plusieurs partenaires nationaux et étrangers, cette manifestation artistique a attiré pour son coup d'envoi un large public de mélomanes venus découvrir les riches nuances de la musique andalouse, interprétée avec maestria par des artistes de diverses nationalités et confessions, dans un vibrant dialogue culturel et spirituel propre à l'esprit de la Cité des Alizés, dont les maîtres mots sont ouverture, tolérance et vivre-ensemble.

La cérémonie d'ouverture a été rehaussée par la présence notamment du Conseiller de SM le Roi et Président Fondateur de l'Association Essaouira-Mogador, M. André Azoulay, du gouverneur de la province d'Essaouira, Mohammed Rachid, ainsi que d'éminentes personnalités marocaines et étrangères des sphères diplomatique, culturelle et artistique.

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Dans une allocution de circonstance, M. Azoulay a mis en avant le modèle marocain unique et singulier en matière de dialogue entre les diverses cultures, religions et sensibilités, affirmant que « le Maroc fait ici ce soir ce que le monde ne sait plus faire, dans un contexte international marqué par le retour de replis et de régressions que l'on croyait révolus ».

« Ce soir encore, musulmans, juifs, chrétiens et autres, sont ici certes pour la musique, mais ils sont ici au Maroc, à Essaouira, pour le bonheur d'être ensemble dans toute la différence et dans la richesse de toute la diversité », a-t-il fait observer, avant de conclure en soulignant qu' »ici, ces diversités sont les bienvenues, elles ne sont ni crise ni complexité, mais plutôt notre façon d'être qui constitue le réacteur central de notre modernité sociale ».

Sur la scène principale du Grand Chapiteau, aménagé à la place Bab El Menzeh, le concert d'ouverture a réuni Moshé Louk, neveu de Rabbi Haïm Louk, grande figure de la musique judéo-marocaine, et Marouane Hajji, l'une des grandes voix de la musique arabo-andalouse marocaine, autour du Matrouz, expression musicale du dialogue entre les traditions juives et arabes.

Livrant avec brio une interprétation des plus raffinées d'une brochette d'oeuvres puisées dans le répertoire judéo-marocain, les deux artistes ont également rendu hommage à Rabbi Haïm Louk et à Abderrahim Souiri, deux voix emblématiques du Festival.

La soirée s'est poursuivie avec les retrouvailles de Nouhaila El Kalai avec le public des Andalousies Atlantiques, où elle avait fait ses premiers pas à l'âge de 13 ans, et qui, grâce à sa voix cristalline, a su sublimer l'assistance avec un florilège de « qasidas », notamment en duo avec Marouane Hajji, également ancien jeune talent du Festival.

Accompagnés par les musiciens de l'Orchestre andalou, sous la conduite d'Elad Levi, et des musiciens marocains dirigés par Anass Belhachemi, les deux artistes ont incarné la continuité entre les générations qui font vivre le patrimoine musical marocain.

Dans une déclaration à la presse à l'issue du concert d'ouverture, le directeur artistique du Festival, Abdessalam Khaloufi, a indiqué que cette 21e édition s'inscrit dans la continuité d'un événement qui oeuvre depuis ses débuts à promouvoir les valeurs du vivre-ensemble et de la coexistence, tout en célébrant un patrimoine musical intemporel.

Il a également mis l'accent sur le rôle du Festival dans la révélation de jeunes talents, dont plusieurs sont devenus aujourd'hui des artistes reconnus, promettant au public une programmation musicale de qualité tout au long de ces trois journées.

De son côté, la chanteuse Nouhaila El Kalai, originaire de Fès et présente pour la 4e fois aux Andalousies Atlantiques, s'est dite ravie de retrouver le public d'Essaouira, une ville qu'elle considère comme sa deuxième ville en raison de son « énergie extraordinaire », précisant qu'elle a proposé au public un bouquet artistique mêlant des qasida d' »El Kaoui » et des morceaux de « Chgouri ».

Même son de cloche chez l'artiste Moshé Louk, qui a fait part de son bonheur de participer pour la première fois au Festival, évoquant son attachement au Maroc et son enthousiasme à l'idée de partager cette soirée musicale avec le public chaleureux d'Essaouira.

Par ailleurs, la programmation de cette première soirée s'est poursuivie à l'espace socioculturel « Dar Souiri » avec le HaPiyut Ensemble, qui, en fédérant sur scène 18 artistes issus de trois générations, a fait découvrir au public la richesse du piyout, cet art de la poésie chantée ancré dans le patrimoine musical juif marocain.

Le menu de cette 21e édition, qui se poursuit jusqu'au 31 octobre, promet une richesse éclectique, avec à la clé 15 rendez-vous musicaux mettant en vedette la diversité des expressions artistiques issues des traditions arabes et hébraïques, tout en célébrant leur héritage commun et leur capacité à se renouveler au fil des générations.

Placée sous le thème « Alif x Alef : deux lettres, une même histoire », cette édition met en lumière les liens historiques et culturels qui unissent ces deux traditions, à travers des rencontres musicales entre musique arabo-andalouse, répertoire judéo-marocain, chants du piyout et rythmes gnaoua, autant de passerelles artistiques qui font de la mémoire partagée une source de création et de dialogue entre les cultures.

En parallèle des concerts, l'incontournable Forum des Andalousies, prévu vendredi et samedi à Bayt Dakira autour du thème « L'importance du lieu, l'importance du lien », viendra prolonger cette réflexion sur le rôle des espaces de mémoire et de rencontre dans la transmission du patrimoine et la consolidation du vivre-ensemble.