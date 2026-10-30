Ile Maurice: Les principaux indices en phase de consolidation

Durant la semaine écoulée, les principaux indices de la bourse de Maurice se sont orientés vers une phase de consolidation. L'indice de rendement total, le SEMTRI, a clôturé la séance de mercredi 28 octobre 2026 à 11267,89 points. Le SEMDEX a clôturé la même semaine à 2286,98 points. L'indice SEM-10, qui regroupe les valeurs à forte capitalisation boursière du marché, a quant à lui terminé la séance à 436,47 points. À la clôture du marché, la capitalisation boursière du Marché Officiel s'élevait à Rs 322,2 milliards.

Quelque 5,9 millions de titres ont été échangés sur le Marché Officiel durant la semaine pour un montant total de Rs 647,4 millions. Les plus gros échanges ont été notés sur : CM Structured Products (1) Ltd, MCB Group Limited, CM Diversified Credit Ltd, bonds of Forty Two Point Two et ER Group Limited, soit Rs 479,6 millions, Rs 51 millions, Rs 16,6 millions, Rs 15,2 millions et Rs 10,1 millions respectivement.

Sur les 63 titres cotés, 14 ont terminé la semaine à la hausse, 34 sont demeurés stables et 15 à la baisse. Les plus fortes hausses concernent: Medine Limited (+3,69 %), Fincorp Investment Ltd (+3,09 %), AfreximBank DR (+2,86 %), Alteo Limited (+2,83 %) et National Investment Trust Ltd (+2,11 %). Les plus fortes baisses concernent : BlueLife Limited (-4,41 %), Ascencia Ltd (-2,86 %), Phoenix Beverages Ltd (-2,71 %), United Basalt Products Ltd (-2,34 %) et CIM Financial Services Ltd (-1,95 %).

Une liste des dix sociétés les plus performantes en termes de rendement total annualisé depuis leur introduction en bourse indique des performances variant de 11,38 % à 19,47 %. Ces sociétés opèrent dans divers secteurs d'activités, comme indiqué dans le tableau ci-contre.

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Sur le Development & Enterprise Market (DEM), les indices DEMEX et le DEMTRI ont clôturé la séance de mercredi à 222,22 points et 400,57 points respectivement. La capitalisation boursière se chiffrait à Rs 30,4 milliards. Des transactions totalisant Rs 6,4 millions ont été enregistrées durant la semaine. Les dix sociétés les plus performantes en termes de rendement total annualisé depuis leur introduction en Bourse sont : The Union Sugar Estates Co. Ltd, Livestock Feed Ltd, Associated Commercial Ltd, United Bus Service Ltd, Swan Life Ltd, Excelsior United Development Companies Ltd, ABC Motors Company Ltd, Kolos Cement Ltd, Les Moulins de la Concorde Ltée et Mauritius Secondary Industries Ltd. Les rendements de ces dix compagnies se situent entre 7,78 % et 20,04 %.

Sur le plan international, le Dow Jones a perdu 0,23% alors que le NASDAQ a enregistré une légère hausse de 0,20% en une semaine. Le FTSE-100 a chuté de 0,43% alors que le DAX et le CAC-40 ont enregistré une hausse de 1,13% et 0,62% respectivement durant la même période.