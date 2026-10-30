Ile Maurice: Rs 4,1 milliards de bénéfices pour 2025-2026

Air Mauritius a enregistré un bénéfice de 78,63 millions d'euros, soit environ Rs 4,1 milliards, pour l'exercice financier 2025-2026. Ces résultats ont été approuvés par le conseil d'administration de la compagnie aérienne le jeudi 29 octobre. Selon un communiqué publié hier, cette performance s'explique notamment par la réévaluation de certaines provisions liées à la restitution d'avions, la comptabilisation de bons non utilisés ou expirés durant la pandémie de Covid-19, ainsi que par des gains de change non réalisés. La compagnie a également bénéficié de prix du carburant favorables et d'un euro fort.

Les capitaux propres sont redevenus positifs, atteignant 26 millions d'euros, après plusieurs années de déficit.

Toutefois, le Chief Executive Officer, Andre Viljoen, appelle à la prudence face à la hausse des coûts du carburant en 2026-2027. Il souligne la nécessité de poursuivre les efforts de transformation et de maîtrise des dépenses.

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Par ailleurs, le gouvernement a approuvé, lors du Conseil des ministres, le démantèlement du groupe Airport Holdings Ltd (AHL). Cette restructuration prévoit la création de deux pôles opérationnels distincts. Le premier, consacré à l'aviation, sera dirigé par Air Mauritius Ltd et regroupera notamment les activités aériennes, les services d'assistance, la formation et les opérations au sol.

Le second, placé sous la responsabilité d'Airports of Mauritius Ltd (AML), sera chargé des infrastructures et des opérations aéroportuaires, de la gestion de l'aéroport de Rodrigues ainsi que des activités liées aux terminaux pour jets privés.

De plus, Airport of Rodrigues Ltd, qui exploite l'aéroport de Plaine-Corail, passera directement sous le contrôle de l'État, compte tenu de son importance stratégique et du projet de construction d'une nouvelle piste d'atterrissage.