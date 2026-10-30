Ile Maurice: LUX* Island Resorts - Revenus trimestriels en hausse de 5 % à Rs 2,4 milliards

LUX* Island Resorts démarre son nouvel exercice financier sur une note positive. Au trimestre clos le 30 septembre 2026, le groupe hôtelier affiche un chiffre d'affaires en hausse de 5 %, à Rs 2,4 milliards, et renforce sa situation financière. La performance de ses établissements mauriciens compense les difficultés rencontrées aux Maldives, où les tensions au Moyen-Orient accentuent la pression sur les coûts.

À Maurice, les hôtels du groupe ont maintenu un taux d'occupation élevé de 89 %, malgré un recul d'un point sur un an. La hausse de 7 % du prix moyen par chambre vendue (ADR) a permis au revenu par chambre disponible (RevPAR) de progresser de 6 %.

Aux Maldives, LUX* South Ari Atoll a enregistré un taux d'occupation de 59 %, en baisse de cinq points par rapport à la même période en 2025. La hausse de 17 % du prix moyen par chambre vendue a toutefois soutenu le RevPAR, en progression de 9 %. À La Réunion, LUX* Saint Gilles a également amélioré ses performances, avec un taux d'occupation en hausse de deux points, à 80 %, et un RevPAR en progression de 5 %.

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À l'échelle du groupe, le taux d'occupation s'est établi à 83 %, contre 84 % un an plus tôt. L'ADR et le RevPAR ont néanmoins augmenté de 8 % et de 6 %, respectivement. Le bénéfice avant impôt s'est maintenu à Rs 113 millions, un niveau comparable à celui de l'année précédente.

Le résultat opérationnel du groupe a atteint Rs 221 millions, contre Rs 226 millions un an auparavant. Maurice demeure le principal moteur de cette performance, avec un résultat en hausse de 6 %, à Rs 245 millions. À La Réunion, le résultat est redevenu positif, à Rs 1 million, après une perte de Rs 3 millions. Aux Maldives, la perte d'exploitation s'est creusée, passant de Rs 1 million à Rs 25 millions.

Des charges financières allégées

Le remboursement des emprunts a contribué à ramener les charges financières nettes à Rs 108 millions, contre Rs 113 millions un an plus tôt. Conjuguée à une charge fiscale moins élevée, cette baisse a permis de porter le bénéfice attribuable aux actionnaires à Rs 76 millions, contre Rs 73 millions.

Les investissements prévus se poursuivent. La rénovation de LUX* Saint Gilles devrait débuter en mars 2027. À LUX* Le Morne, la rénovation des espaces communs et des restaurants, ainsi que la construction de sept villas, sont programmées entre mai et octobre 2027. Les travaux de rénovation de LUX* South Ari Atoll devraient commencer vers juin 2027.

«Malgré le conflit au Moyen-Orient, qui accentue la pression sur les coûts, particulièrement aux Maldives, le groupe maintient le cap et renforce sa vigilance», souligne Désiré Elliah, Chief Executive Officer de LUX* Island Resorts. Si les réservations pour le trimestre clos le 31 décembre 2026 sont légèrement en retrait sur un an, le RevPAR continue de progresser. Sous réserve d'une stabilisation de la conjoncture, le bénéfice trimestriel devrait rester comparable à celui de la même période en 2025. Le groupe entend maintenir une stricte discipline sur ses coûts. Maurice a accueilli environ 374 000 touristes durant le trimestre, soit une hausse de 7 % par rapport aux 349 000 visiteurs enregistrés un an plus tôt. La France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et La Réunion ont représenté 48 % des arrivées. L'Allemagne (+13 %), l'Afrique du Sud (+16 %), l'Inde (+15 %) et l'Arabie saoudite (+45 %) ont enregistré de fortes progressions, tandis que les arrivées en provenance de La Réunion ont diminué de 12 %.

Aux Maldives, les arrivées ont atteint 527 000 visiteurs, un niveau comparable à celui de l'année précédente. La Chine demeure le premier marché émetteur, avec 25 % des arrivées, devant la Russie (15 %). Le conflit au MoyenOrient continue de perturber les liaisons aériennes, les compagnies du Golfe assurant près de 70 % de la capacité en sièges. Par ailleurs, l'offre de chambres augmente plus rapidement que les arrivées touristiques, renforçant la pression concurrentielle sur le marché maldivien.