Ile Maurice: Le centre communautaire de Bambous s'apprête à retrouver une nouvelle vie

L'objectif : créer un véritable lieu de rencontre, de partage et d'épanouissement pour les habitants de Bambous. C'est dans cette optique que le centre communautaire de Bambous fera peau neuve. Une journée de réouverture symbolique est prévue le 29 novembre 2026. Dans ce contexte, une rencontre a eu lieu sur place ce vendredi 30 octobre 2026. Elle a réuni plusieurs représentants et employés des ministères des Infrastructures nationales, de l'Environnement, ainsi que de la Jeunesse et des sports, sans compter le junior minister Tony Apollon ainsi que le père Sylvio Lodoïska, curé de l'église du Saint-Sauveur sise à Bambous.

Au cours de la réunion, les idées pour redynamiser le centre communautaire de Bambous n'ont pas manqué. Il a entre autres été question d'établir une connexion Wifi et d'acheter un téléviseur pour favoriser chez les jeunes des loisirs sains et, ce faisant, les éloigner du fléau de la drogue. Les discussions ont aussi porté sur les moyens de mieux protéger le centre communautaire, par exemple en installant des caméras de sécurité.

Sports, peinture et musique

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A l'occasion de la journée de réouverture symbolique, plusieurs activités seront organisées afin de mobiliser les habitants, surtout les jeunes. Au programme, des rencontres sportives autour du football, du basket-ball, du tennis de table et du taekwondo, mais aussi des ateliers de peinture et une animation musicale mettant en valeur les talents locaux. Toutes ces activités seront disponibles gratuitement. Une campagne de don de sang et de bilan de santé sera aussi proposée.

Au-delà de cette journée, les organisateurs souhaitent assurer la continuité du projet. Un comité de gestion devrait ainsi être constitué avec la participation des habitants, des jeunes, des personnes âgées et des représentants des organisations non gouvernementales de la région. Les associations locales, l'église du Saint-Sauveur ainsi que les ministères concernés seront également sollicités pour accompagner cette démarche et proposer des activités adaptées aux besoins de la communauté. Une réunion préparatoire est prévue la semaine prochaine afin de finaliser les détails.