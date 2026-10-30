Ile Maurice: Le sergent Gautam Singh Taukoor réclame sa remise en liberté sous caution

Le sergent de police Gautam Singh Taukoor s'est présenté devant le tribunal de Rose-Hill ce vendredi 30 octobre 2026. Cette comparution s'inscrit dans le cadre de la procédure habituelle concernant les personnes placées en détention, qui doivent se présenter devant la cour une fois par semaine.

Toutefois, un autre développement intervient sur le plan judiciaire dans l'affaire du tir qui a grièvement blessé la jeune Élodie Thomas à Camp-Levieux, le 9 octobre dernier. Quelques jours avant cette comparution, l'avocat du policier avait déposé une motion réclamant sa remise en liberté sous caution.

Le 6 novembre

La demande devrait être appelée le vendredi 6 novembre devant le tribunal de Rose-Hill. La cour devra alors se pencher sur cette requête avant de se prononcer sur une éventuelle remise en liberté du sergent.

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Pour rappel, Gautam Singh Taukoor est en détention depuis le 10 octobre, au lendemain des faits survenus à Camp-Levieux. Le 9 octobre, Élodie Thomas, âgée de 27 ans, rentrait de son travail à bord d'un minibus lorsqu'elle a été atteinte par une balle. Le projectile avait traversé la vitre arrière du véhicule avant de toucher la jeune mère de famille, qui avait été grièvement blessée.

L'enquête porte notamment sur les circonstances dans lesquelles le policier aurait fait usage de son arme de service. Le sergent Taukoor a été entendu à plusieurs reprises par l'Independent Police Complaints Commission, chargée de faire la lumière sur cette affaire.

Le 6 novembre constituera ainsi une nouvelle étape judiciaire dans ce dossier, avec l'examen attendu de la motion de remise en liberté sous caution.