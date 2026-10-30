Niger/Sénégal: Dakar 2026 - La Nigériane Favour Ojo porte son rêve d'une table de fortune à la scène olympique

Favour Ojo a commencé à jouer au tennis de table sur une planche de bois dans la cour familiale. Cinq ans plus tard, la jeune fille de 16 ans se prépare à représenter le Nigeria aux Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026, avec les Jeux olympiques seniors en ligne de mire.

Favour Ojo a appris à jouer au tennis de table sur une planche de bois improvisée en table dans la cour familiale, où elle rejoignait un groupe de garçons pour jouer. Un jour, elle a dit à sa mère qu’elle voulait pratiquer ce sport sérieusement. Sa mère l’a emmenée directement au stade.

C’était en 2021. Cinq ans plus tard, la jeune fille de 16 ans est la seule pongiste féminine à représenter le Nigeria aux Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar, au Sénégal, premier événement olympique organisé sur le sol africain.

« Ma mère est mon plus grand soutien », confie Favour. « Et une fois arrivée au stade, mon entraîneur a fait énormément pour moi. »

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Cet entraîneur, c’est Omoniyi Adedotun, entraîneur principal de tennis de table de l’État d’Ondo et membre de l’encadrement de l’équipe nationale nigériane. Il a commencé à l’entraîner à Akure en 2022.

« J’ai remarqué son talent, sa détermination, sa volonté d’apprendre et son esprit de compétition », se souvient Adedotun. « Je pensais qu’avec un encadrement adapté, de la discipline et un entraînement régulier, elle pourrait évoluer au plus haut niveau. »

Sa confiance a surtout compté lorsque celle de Favour a vacillé. Après une bonne prestation lors de sa première compétition, elle a enchaîné les défaites, tournoi après tournoi. Découragée, elle a abandonné le sport pendant un temps.

Adedotun a continué à appeler sa mère pour lui demander de ramener Favour à l’entraînement. Elle est revenue et, peu après, a remporté un tournoi à Lagos.

« C’est là que j’ai compris que je pouvais encore faire davantage », raconte-t-elle. « Que je pouvais devenir meilleure. »

Aujourd’hui, chaque séance commence par du footing, de la préparation physique et des exercices de déplacement, avant même qu’elle ne touche une raquette. Les jours où la motivation lui manque, Adedotun la pousse à poursuivre ses efforts.

« Aujourd’hui, je lui suis reconnaissante pour tout ce qu’il a fait », dit-elle.

Favour a progressé rapidement. Elle a remporté l’or avec l’équipe mixte du Nigeria aux quatrièmes Jeux africains de la jeunesse, en Angola. En octobre 2025, alors qu’elle était encore junior, elle a intégré l’équipe nationale féminine senior aux Championnats d’Afrique de la Fédération internationale de tennis de table (ITTF), à Tunis. Le Nigeria a atteint les demi-finales de l’épreuve par équipes avant de s’incliner face à l’Ouganda.

« C’était une immense réussite pour moi », se remémore-t-elle, « de concourir chez les seniors alors que j’étais encore junior. »

Ce déplacement lui a aussi montré les sacrifices qu’exige ce sport. Les championnats coïncidaient avec ses examens scolaires, et elle a choisi d’y participer. Son plus grand sacrifice jusqu’ici, explique-t-elle, a été de « renoncer à des examens pour le sport ».

Concilier les deux reste difficile. « La plupart du temps, si je ne suis pas à l’école, je suis en compétition », dit-elle. Dans son établissement, rares sont les joueurs d’un niveau suffisant pour s’entraîner avec elle. Pendant les périodes scolaires, elle travaille donc en salle de sport et réserve les entraînements à la table aux moments où elle rentre chez elle.

Dakar ne faisait pas partie de son projet initial. Elle avait toujours rêvé des Jeux olympiques seniors. Maintenant que les Jeux de la jeunesse se déroulent sur son propre continent, elle s’en réjouit.

« Cela représente beaucoup pour moi », dit-elle. « J’ai hâte de représenter le Nigeria. »

Elle sera l’une des 32 filles engagées dans la compétition de tennis de table, qui se déroulera du 31 octobre au 5 novembre.

Les ambitions de Favour vont au-delà du Sénégal. Une fois sa scolarité terminée, elle espère s’entraîner en France ou en Chine aux côtés de joueurs de haut niveau.

« Pour acquérir davantage d’expérience, m’entraîner avec des joueurs de haut niveau et améliorer mon jeu », explique-t-elle.

Son entraîneur entrevoit le même avenir pour elle.

« Pour un entraîneur, il n’y a pas de plus grande satisfaction que de découvrir un jeune talent, de l’aider à se développer et de voir cette athlète représenter ensuite son pays avec succès », affirme Adedotun. « Je crois que ce n’est que le début. »