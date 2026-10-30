Ile Maurice: Halloween - Frissons, créativité et festivités au rendez-vous !

Demain, 31 octobre, les monstres, les sorcières et les citrouilles sont de sortie. Venue d'anciennes traditions européennes, Halloween est devenue une fête populaire, qui invite petits et grands à se déguiser, à jouer et à laisser libre cours à leur imagination. À Maurice aussi, les festivités prennent de l'ampleur.

Une fête aux origines très anciennes

Chaque année, le 31 octobre, des millions de personnes célèbrent Halloween à travers le monde. Mais sais-tu d'où vient cette tradition ? Ses origines remontent notamment à Samhain, une fête célébrée il y a plus de 2 000 ans par les Celtes, des peuples qui vivaient dans des régions correspondant à l'Irlande, l'Écosse et à une partie de la France actuelle. Cette célébration marquait la fin des récoltes et le début de la saison froide. Selon les croyances de l'époque, les frontières entre le monde des vivants et celui des esprits devenaient alors plus minces. Les habitants allumaient des feux et portaient des déguisements pour se protéger des esprits malveillants.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au fil des siècles, ces traditions ont évolué et se sont mêlées à des célébrations chrétiennes. Le nom Halloween vient de l'expression anglaise All Hallows' Eve, qui désigne la veille de la Toussaint, célébrée le 1er novembre. Avec le temps, la fête a pris une dimension plus festive, surtout aux États-Unis, où les déguisements, les bonbons et les décorations effrayantes sont devenus incontournables. Aujourd'hui, Halloween est surtout l'occasion de s'amuser, de se retrouver entre amis et de faire preuve de créativité.

Et chez nous ?

À Maurice, Halloween s'inscrit progressivement dans le calendrier des animations proposées aux familles, aux jeunes et aux amateurs de déguisements. Les centres commerciaux, les établissements de loisirs et certaines communautés organisent des activités spéciales, entre concours de costumes, jeux et décorations thématiques.

Il reste toutefois difficile d'établir une date précise correspondant à l'arrivée ou au début de la célébration d'Halloween dans l'île, mais ce qui est certain, c'est que la fête offre aujourd'hui de nouvelles occasions de se divertir et de participer à des événements collectifs. L'ambiance sera aussi bien présente dans les espaces publics que dans les maisons, où les jeunes vont rivaliser d'imagination pour créer des univers mystérieux. Trois rendez-vous à noter dans ton agenda

Cette année, plusieurs événements sont annoncés pour faire monter l'adrénaline. Ainsi ce soir, la parade annuelle des enfants pour Halloween fera son retour à Albion. Le départ est prévu à 19 heures, à la cheminée, avec une arrivée au Mall d'Albion. Une occasion de défiler en costume et de profiter de l'atmosphère festive de la soirée.

Demain et dimanche, Bagatelle Mall proposera un week-end spécial Halloween. Au programme : zombies, jeux interactifs, collecte de friandises aussi appelée trick-or-treating, et concours de costumes. D'autres animations seront également au rendez-vous pour prolonger l'expérience.

Tribeca Mall ne sera pas en reste. Demain, dès 18 heures, le Main Atrium du centre commercial se transformera en un univers post-apocalyptique avec le thème Haunted Atrium: Enter the Wasteland of Horrors. Les visiteurs pourront découvrir du maquillage effrayant, une session de DJ en direct et une flashmob. Un concours du meilleur costume permettra également de tenter de remporter des bons d'achat.

Fabrique tes propres décorations !

Et pourquoi ne pas créer une ambiance d'Halloween chez toi ? Pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour transformer ta chambre ou ton salon en repaire de monstres.

Avec du matériel simple, tu peux créer une ambiance digne d'un film fantastique. Pour commencer, récupère des feuilles de papier orange, noir et blanc. Découpe des yeux, des bouches dentées et des silhouettes de chauves-souris, puis colle-les sur les fenêtres ou les murs avec un adhésif adapté. Tu peux également fabriquer des fantômes en dessinant des visages sur du papier blanc et en les suspendant à l'aide d'une ficelle.

Tu peux aussi transformer des bocaux propres en lanternes décoratives. Pour ce faire, il suffit de les recouvrir de papier coloré, puis dessine des visages de monstres et place à l'intérieur une petite bougie LED. Tu obtiendras une lumière mystérieuse sans flamme. Des cartons recyclés peuvent aussi servir à fabriquer des pierres tombales factices ou des panneaux indiquant l'entrée d'une maison hantée.

Enfin, tu peux aussi organiser un concours de décoration avec tes amis ou tes frères et soeurs. Alors qui créera le monstre le plus or ig inal avec le moins de matériaux neufs ?

Le savais-tu? Trois petites histoires sur Halloween

La citrouille n'a pas toujours été la star !

Aujourd'hui, impossible d'imaginer Halloween sans une citrouille. Pourtant, cette tradition est originaire d'Irlande, où l'on utilisait autrefois des navets, des pommes de terre ou d'autres légumes-racines pour fabriquer des lanternes. Les citrouilles, plus grandes et plus faciles à creuser, se sont imposées en particulier en Amérique du Nord.

Pourquoi raconte-t-on l'histoire de Jack ?

Une légende irlandaise raconte l'histoire de Stingy Jack, un personnage rusé qui aurait réussi à piéger le diable à plusieurs reprises. À sa mort, il n'aurait été accepté ni au paradis ni en enfer. Condamné à errer dans l'obscurité, il aurait reçu une braise pour éclairer son chemin, placée dans un navet creusé. Cette histoire populaire est souvent associée à l'origine des lanternes d'Halloween.

Les pommes ont aussi leur place dans la fête !

Les jeux avec des pommes sont aussi une ancienne tradition d'Halloween. Dans le «bobbing for apples», les participants doivent attraper avec leurs dents des pommes flottant dans une bassine d'eau, sans utiliser leurs mains. Ce jeu est associé aux anciennes coutumes britanniques et irlandaises. Il rappelle aussi les liens historiques entre certaines célébrations automnales et les récoltes de fruits.