Ile Maurice: Six personnes arrêtées et Abbas Doorgahed du Centre Abbas interrogé

L'enquête sur le meurtre de Selven Iyempermal, survenu à La Caverne, Vacoas, connaît une nouvelle avancée. Huit personnes ont été interrogées dont six ont été arrêtées et deux relâchées ce vendredi 30 octobre dans le cadre des investigations. Parallèlement, une importante opération policière a été menée au centre d'Abbas Doorgahed, à Vacoas, où plusieurs unités spécialisées ont été mobilisées.

La présence de plusieurs équipes de la force policière n'est pas passée inaperçue. Des éléments de l'Emergency Response Service (ERS), de la Special Supporting Unit (SSU), de la Scene of Crime Office (SOCO) et de la Major Crime Investigation Team (MCIT) ont été déployés au centre. Abbas Doorgahed a été interrogé par les enquêteurs, dans le but de s'assurer qu'aucun élément susceptible de faire avancer l'enquête ne soit altéré, dissimulé ou détruit. Plusieurs résidents soupçonnés d'avoir des informations sur cette affaire ont également été questionnés.

Un véhicule 4x4 présent sur les lieux a, par ailleurs, été examiné par les policiers. Les enquêteurs tentent désormais de reconstituer le déroulement de cette expédition violente, d'identifier les différents protagonistes et de déterminer les responsabilités de chacun. À ce stade, les noms des six personnes arrêtées n'ont pas été officiellement dévoilés.

Pour rappel, Selven Iyempermal, âgé de 32 ans, a succombé à ses blessures aux petites heures du mercredi 28 octobre. Il avait été agressé dans la soirée du mardi 27 octobre, dans une maison située à La Caverne, alors qu'il se trouvait en compagnie d'un ami.

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Selon les premiers éléments de l'enquête, six hommes encagoulés auraient fait irruption dans la maison, munis de deux matraques télescopiques, d'un sabre et d'une batte de baseball. Ils auraient réclamé de l'argent avant de s'en prendre violemment à Selven Iyempermal, le rouant de coups sur différentes parties du corps. Son ami, qui aurait tenté de lui porter secours, aurait également été agressé et blessé.

L'autopsie a conclu à un choc hémorragique consécutif à de multiples blessures. La piste d'un éventuel règlement de comptes sur fond de trafic de drogue figure également parmi celles examinées par les enquêteurs. Les prochaines étapes de l'enquête devraient permettre de faire la lumière sur le mobile de cette agression meurtrière.