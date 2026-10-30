Ile Maurice: Meurtre de Selven Iyempermal - Six personnes arrêtées

30 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

L'enquête sur le meurtre de Selven Iyempermal, survenu à La Caverne, Vacoas, connaît une avancée avec l'arrestation de six personnes ce vendredi 30 octobre. Pour l'heure, les noms des suspects n'ont pas encore été dévoilés par les autorités.

Pour rappel, Selven Iyempermal, âgé de 34 ans, a succombé à ses blessures le mercredi 28 octobre, après avoir été violemment agressé à son domicile, dans la soirée du mardi 27 octobre.

Selon les premiers éléments de l'enquête, les six individus auraient fait irruption dans la maison, vers 20 heures, alors que la victime se trouvait en compagnie d'un ami. Ils auraient réclamé de l'argent avant de s'en prendre violemment à Selven Iyempermal. Son ami, qui aurait tenté de s'interposer, avait également été blessé.

L'autopsie a conclu à un choc hémorragique consécutif à de multiples blessures. La piste d'un éventuel règlement de comptes lié à une affaire de drogue avait également été évoquée par les enquêteurs.

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