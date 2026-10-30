Afrique: JOJ Dakar 2026 - Le directeur régional de l'OMS pour l'Afrique reçu par le Premier ministre

30 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le directeur régional pour l'Afrique de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), le professeur Mohamed Yakub Janabi s'est félicité du niveau de préparation du Sénégal en matière de santé dans le cadre des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) lors d'une audience avec le Premier ministre Ahmadou Alhaminou Lo.

M. Janabi a salué par ailleurs les investissements consentis par le pays dans le secteur de la santé, selon un communiqué du service presse de la Primature reçu à l'APS.

En visite au Sénégal dans le cadre des JOJ Dakar 2026, le Pr Janabi s'est rendu sur le site du dispositif sanitaire mis en place pour assurer la couverture médicale de l'événement.

La qualité du partenariat entre le Sénégal et l'Organisation mondiale de la Santé a également été soulignée au cours de l'audience, selon la même source.

Lire l'article original sur APS.

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