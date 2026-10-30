Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Mgr André Guèye invite les acteurs à incarner les valeurs olympiques

Dakar — L'Archevêque de Dakar, Monseigneur André Guèye, a invité, vendredi, les athlètes et l'ensemble des acteurs des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 à faire preuve de vérité, de fair-play et d'honnêteté, tout en cultivant les valeurs d'amitié, de fraternité et de solidarité.

"Que la flamme brûle tout ce qui est contraire à l'esprit de convivialité, en particulier la corruption, la tricherie, le non-respect des règles et le manque de respect envers l'autre", a-t-il déclaré lors de la messe d'ouverture des JOJ Dakar 2026, célébrée à la paroisse Notre-Dame des Victoires de Dakar à la veille de l'ouverture officielle de cet évènement mondial.

La célébration eucharistique, présidée par Mgr André Guèye, s'est déroulée en présence du nonce apostolique au Sénégal, Monseigneur Waldemar Stanisl̸aw Sommertag, représentant le Pape Louis XIV et d'un collège de prêtres venus de différentes paroisses du Sénégal.

La cérémonie a également réuni des personnalités politiques, notamment, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Djirèye Clotilde Coly, des autorités administratives et territoriales, des jeunes issus des paroisses, des mouvements de jeunesse et des établissements scolaires catholiques.

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S'appuyant sur l'Évangile du jour, l'Archevêque a rappelé aux fidèles et aux différents acteurs mobilisés pour les Jeux, leur responsabilité dans le rayonnement du Sénégal à travers cet événement international.

"Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Alors, voyons ce que vous faites de bien et rendez gloire à votre Père qui est aux cieux", a-t-il prêché, invitant chacun à contribuer positivement à la réussite de cette rencontre sportive.

S'adressant particulièrement aux athlètes venus de différents pays, Mgr Guèye les a exhortés à prendre conscience de la responsabilité qui accompagne leur participation à cette compétition.

"Chers jeunes athlètes du monde entier, rassemblés à Dakar, vous serez bientôt en scène, sous les projecteurs, sur les tapis, le gazon, dans les piscines et sur les différents terrains de jeu. Nous vous regardons, sachez que le monde entier vous regarde. C'est beau, mais c'est aussi exigeant", a-t-il souligné.

Evoquant le symbole de la flamme olympique, il a estimé que celle-ci devait éclairer les comportements par la vérité, le fair-play et l'honnêteté, tout en réchauffant les relations humaines grâce aux valeurs d'amitié, de fraternité et de solidarité.

Des prières ont également été formulées dans plusieurs langues, notamment, en le français, le wolof, l'anglais, le portugais, l'espagnol, entre autres, en référence à la diversité culturelle et linguistique qui caractérisera les deux semaines de compétition dans la capitale sénégalaise.

En clôture de la célébration, l'Archevêque a adressé ses bénédictions à l'ensemble des personnes impliquées dans l'organisation des Jeux, notamment les jeunes athlètes, les responsables, les organisateurs, les forces de sécurité et les volontaires.