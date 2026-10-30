Sénégal: Mboro - Une opération de désencombrement de la voie publique annoncée pour le 5 novembre

Mboro — La commune de Mboro dans le département de Tivaouane a mis en demeure jusqu'au mercredi 4 novembre, les occupants de la voie publique, de la libérer, avant le démarrage d'une opération de déguerpissement à partir du jeudi 5 novembre à 8 heures.

Cette mesure, en application d'un arrêté municipal datant du 12 octobre dernier, a été rendue publique dans un communiqué transmis à l'APS.

Elle concerne, notamment, l'axe allant de la route de la Mosquée Escale au cimetière de Ndiop, ainsi que les abords du marché central.

La municipalité prévient que "tout commerce, étal ou installation entravant la circulation dans les zones concernées, fera l'objet d'un déguerpissement par les services compétents".

La mairie de Mboro invite les commerçants et les autres usagers concernés à libérer les espaces publics avant la date butoir, afin de faciliter la circulation.