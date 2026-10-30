Sénégal: Baseball 5 - Les Lions invités à rebondir après la défaite face à la Chine Tapei

Dakar — Le président de la Fédération sénégalaise de baseball et de softball, Amadou Kabirou Mbodji, a appelé vendredi la sélection nationale de baseball5 à se remobiliser en vue de son deuxième match contre Cuba, samedi, après sa défaite face à la Chine Taipei, dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

"On va se reprendre et essayer de gagner pour le deuxième match", a déclaré M. Mbodji à l'issue de la rencontre perdue en deux sets (1-11 et 0-10) par le Sénégal contre la Chine Tapei, au Complexe Tour de l'OEuf, au Point E.

Le président de la Fédération a relativisé cette défaite en rappelant le niveau de l'adversaire qu'il présente comme le deuxième pays au classement mondial de la discipline.

"Aujourd'hui, on a joué avec le deuxième pays mondial. Le but, c'était de participer et de jouer. C'est ça qui était essentiel", a-t-il souligné.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Malgré ce revers contre la Chine Tapei, il s'est félicité de la prestation de de l'équipe sénégalaise, estimant que cette confrontation constituait une expérience particulière pour les joueurs.

Le Sénégal va retrouver la compétition en affrontant Cuba, samedi à partir de 13 heures, avec l'ambition de décrocher une première victoire dans le tournoi.

Le baseball5 a officiellement intégré ce vendredi à Dakar les disciplines en lice aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), avec la rencontre Cuba-Turquie, remportée par l'équipe cubaine, 2-0.

Les Cubains rencontrent les Lionceaux, samedi, à 13 heures, tandis que la Turquie va tenter de se relancer face à la Chine Taipei.

Le baseball 5 est une version urbaine, voire simplifiée du baseball traditionnel. Son lancement international officiel remonte à 2017.

Plus rapide, inclusif et urbain, il se pratique partout, se joue sans batte ni gant et promeut l'esprit collectif, la vitesse et la créativité.

Les compétitions de baseball 5 vont se dérouler au Complexe Tour de l'OEuf (ex-Piscine olympique), au Point E, à Dakar.

Huit équipes vont s'affronter pour les premières médailles olympiques de baseball 5. Il s'agit de Cuba, de la Chine Taipei, de la France, du Kenya, du Mexique, du Sénégal, de la Turquie et de l'équipe des réfugiés de la WBSC représentant la Syrie.