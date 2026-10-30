Sénégal: Vers la tenue prochaine d'une foire agroécologique africaine à Niaguis

Niaguis — Le coordonnateur du mouvement "Nous sommes la solution", Mamadou Danfakha, a annoncé, vendredi, la tenue prochaine d'une foire africaine de l'agroécologie à Niaguis, dans la région de Ziguinchor (sud), une initiative visant notamment à mettre en exergue la contribution possible des pratiques agro-écologiques à la souveraineté alimentaire.

Il intervenait lors de la cérémonie de clôture de la rencontre africaine pour l'agroécologie, à Niaguis, une commune de la région de Ziguinchor (sud).

"Nous avons parlé, lors de nos discussions, de la possibilité d'organiser une foire africaine de l'agroécologie", a déclaré M. Danfakha, par ailleurs chargé de programmes à Fahamu Africa, une organisation panafricaine oeuvrant pour le renforcement des mouvements de justice sociale, les droits humains et l'émancipation citoyenne en Afrique.

"Ce sont des idées qui ont été émises par les participants. Nous pensons que notre partenaire va nous accompagner. C'est aussi pour démontrer aux pouvoirs publics que l'agroécologie peut bien sûr être une réponse par rapport à la souveraineté alimentaire", a-t-il dit.

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L'agroécologie, a-t-il signalé, peut être aussi aux pratiques agricoles dépendantes des engrais chimiques et des produits de synthèse chimique.

La foire sera une occasion pour les acteurs d'exposer des produits et d'échanger avec d'autres personnes sur "l'agroécologie pure et dure", a indiqué Mamadou Danfakha.

Sur la suite de cette rencontre africaine pour l'agroécologie, il a jugé important d'harmoniser les pratiques en termes d'actions et d'activités liées à l'agroécologie.

"Ce sera un moyen d'éviter que chacun essaie de développer dans son coin pour mener des activités. Cela nous permettra aussi de pouvoir se réunir régulièrement et mener des actions qui sont beaucoup plus fortes et mobilisatrices", a dit M. Danfakha.

Selon lui, cette rencontre africaine pour l'agroécologie a été "une réussite", pour avoir réuni dix réseaux africains qui travaillent sur les questions de l'agroécologie et du développement rural.

Des participants venus de 23 pays d'Afrique et des Etats-Unis y ont également pris part.