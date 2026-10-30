Afrique: JOJ - Le tennis de table, l'aviron et le volley de plage en lice samedi

Dakar — Les épreuves des Jeux olympiques de la jeunesse ( JOJ) Dakar 2026 vont se poursuivre samedi avec l'entrée en lice des disciplines comme l'aviron (beach sprints), le tennis de table et le volley ball de plage.

La rencontre de baseball 5 opposant le Cuba à la Turquie a lancé vendredi les épreuves des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, vendredi, au Complexe Tour de l'oeuf du Point E, un quartier résidentiel de la capitale sénégalaise.

Samedi, le baseball 5 va disputer sa deuxième journée au Complexe Tour de l'oeuf du Point E jusqu'à 13 heures .

Quatre matchs seront au programme : Turquie - Chine Tapei et Cuba - Sénégal ( poule A), France - République Arabe de Syrie et Mexique - Kenya (poule B).

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Les sites de Diamniadio et de Saly Beach vont connaître leurs premieres épreuves.

Au Centre des expositions de Diamniadio, le tournoi de tennis de table va démarrer avec les huitièmes de finale double mixte.

A Saly Beach, les épreuves de volley ball de plage vont commencer avec le tour préliminaire en garçons et dames, en individuel et en double .

Le Sénégal va affronter le Cap Vert en dames et les Îles Palaos en garçons.

Ainsi 30 matchs sont programmés de 8h30 à 14h30.

Les premières compétitions d'aviron seront disputées à partir de 10 heures avec deux de couple mixte contre la montre, solo hommes contre la montre, solo femmes contre la montre.

La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse est prévue samedi au stade Maître Abdoulaye-Wade de Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de la capitale sénégalaise.

Les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) 2026 sont le premier événement de l'olympisme sur le continent africain.

Au total, 25 disciplines sont au programme dans les différents sites de compétitions à Dakar, Diamniadio et Saly.