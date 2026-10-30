Sénégal: Diourbel - 102 enfants vulnérables bénéficient de kits scolaires de l'AEMO

30 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Diourbel — L'antenne de l'Action éducative en milieu ouvert (AEMO) de Diourbel (centre) a distribué, vendredi, 102 kits scolaires à des enfants en situation de vulnérabilité suivis par ses services, dans le cadre de son plan d'action annuel, a appris l'APS de son coordonnateur régional, Abibou Bodian.

"Cette année, nous avons distribué 102 kits scolaires, alors que le quota qui nous est imparti est de 100 enfants par an", a indiqué M. Bodian, précisant que cette initiative vise à accompagner les enfants dont l'éducation, la santé, la sécurité ou la moralité sont compromises.

Il a souligné que cette action constitue également un soutien aux parents issus de milieux défavorisés.

"Ce n'est pas de la charité, encore moins de l'aumône. C'est un devoir de l'État, à travers ses services déconcentrés, d'accompagner les enfants suivis par le service AEMO", a-t-il déclaré.

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La chargée des questions de genre à l'inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Diourbel, Penda Cissé, a salué cette initiative, notamment l'identification des élèves vulnérables vivant en milieu rural.

Elle a rappelé que l'accompagnement de l'AEMO ne se limite pas à la distribution de fournitures scolaires, mais prend également en charge des problématiques telles que le harcèlement, les grossesses précoces et les mariages précoces.

Mme Cissé a réaffirmé la disponibilité de l'IEF de Diourbel à poursuivre sa collaboration avec l'AEMO, notamment dans l'identification des élèves vulnérables, en vue de pérenniser ce partenariat.

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