Sénégal: JOJ Dakar 2026 - L'ONAS annonce l'achèvement des travaux d'assainissement financés à hauteur de 250 millions CFA

Dakar — L'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS) a réalisé à 98 % les travaux de renouvellement de plusieurs collecteurs et de renforcement des ouvrages d'assainissement ciblant des sites stratégiques des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, a indiqué son directeur général, Séni Diène.

"Par rapport au financement du COJOJ, tous les travaux engagés ont été exécutés et terminés à date", a déclaré M. Diène, à l'occasion d'une visite de chantiers consacrés aux travaux d'assainissement entrepris dans le cadre des préparatifs de cet événement sportif.

"Si nous devions l'évaluer, on pourrait dire qu'on se situe à 98 % dans l'ensemble des travaux, et les entreprises qui interviennent ont assuré que tout sera bouclé d'ici demain", a ajouté le directeur général de l'ONAS, ajoutant que les responsables qu'il a rencontrés sur le terrain ont exprimé leur "totale satisfaction" du travail effectué par l'ONAS.

Séni Diène a également annoncé le déploiement de camions au niveau des sites stratégiques des JOJ pour intervenir en cas de fuite, ajoutant que ces camions seront accompagnés par des agents en moto qui veilleront au bon fonctionnement des installations.

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Il a précisé que le comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) avait mis à la disposition de l'ONAS une enveloppe de 250 millions de francs CFA destinée à la prise en charge de collecteurs ayant une incidence sur les infrastructures d'accueil et de déroulement des compétitions.

Selon le directeur général de l'ONAS, ce financement a permis de réaliser quatre microprojets portant notamment sur le renouvellement et le renforcement de collecteurs au niveau de plusieurs sites, dont la piscine olympique et au niveau de la Place du Souvenir africain.

Au Point E, a-t-il dit, l'ONAS a réalisé un collecteur de 60 mètres destiné à évacuer les eaux pluviales vers le canal 4, ainsi qu'un collecteur parallèle de 340 mètres pour les eaux usées, devant la direction du Contrôle budgétaire, avec un diamètre compris entre 400 et 500 millimètres.

M Diène a également fait savoir que des dispositifs de raccordement au réseau d'assainissement ont également été aménagés pour pallier l'absence d'ouvrages adaptés aux aménagements olympiques de la Place du Souvenir africain.

"L'intervention de l'ONAS a aussi concerné la rue 22 de la Médina, où un collecteur de 160 mètres a été posé pour assurer le raccordement au canal de la Gueule Tapée, afin de lutter contre les problèmes récurrents d'inondation liés notamment à la remontée de la nappe phréatique", a-t-il indiqué.

Séni Diène a évoqué, en outre, les interventions effectuées au niveau du canal de la Gueule Tapée, où plusieurs grilles avaloirs avaient disparu et où le réseau avait subi des dégradations.

Les travaux ont permis d'assécher la zone, tandis que le remplacement des grilles se poursuit en collaboration avec la mairie de Dakar.

À Gibraltar, les travaux de renouvellement d'un collecteur étaient également en cours lors de la visite. L'entreprise chargée de leur exécution s'est engagée à les achever dans les délais annoncés.

En complément de ces investissements, l'ONAS a déployé un programme d'entretien post-hivernal et de curage préventif des réseaux pour anticiper les risques de surcharge et de refoulement, notamment avec l'arrivée des délégations étrangères attendues à Dakar pour les JOJ.

"À l'heure où je vous parle, pratiquement ce curage est bouclé. C'est avec satisfaction que nous disons que l'ONAS a joué sa partition dans cet événement", a-t-il affirmé.

Le directeur général de l'ONAS a toutefois insisté sur la nécessité d'accompagner les travaux par une campagne de sensibilisation des populations, afin de préserver les ouvrages d'assainissement réalisés.

"Sans un bon comportement, sans cette prise de conscience de la population, nous risquons de revenir encore pour refaire le même travail", a-t-il prévenu, annonçant le passage d'une mission chargée de sensibiliser les habitants sur la protection des infrastructures.

Il a enfin souligné que les préparatifs des JOJ ont constitué une occasion, pour l'ONAS, de renouveler plusieurs collecteurs dont l'état nécessitait une intervention, mais pour lesquels les moyens financiers n'étaient pas jusque-là disponibles.