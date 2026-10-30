Sénégal: Une collecte de sang organisée par l'association des femmes de l'ONAS pour mobiliser 150 poches

Dakar — L'association nationale des femmes de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS) a organisé, vendredi, à Dakar, une journée don de sang visant à collecter 150 poches pour contribuer à renforcer les stocks des structures de transfusion sanguine et répondre aux besoins des personnes nécessitant des transfusions.

Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de solidarité et de contribution à la préservation de la vie, a expliqué la présidente de l'association, Seynabou Mar Diop.

"Nous les femmes de l'Office national de l'assainissement, nous avons voulu contribuer en donnant de ce liquide précieux, parce qu'il y a des femmes, des soeurs qui en ont besoin, notamment celles qui sont en phase d'accouchement et qui perdent beaucoup de sang", a-t-elle déclaré.

Elle a également évoqué les besoins réguliers des enfants atteints de drépanocytose, qui nécessitent des transfusions sanguines tous les trois mois, soulignant que les ruptures de stocks dans les centres de transfusion peuvent aggraver leur état de santé.

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"Nous participons à cet acte pour donner un peu de nous-mêmes et donner le sourire à la maman et à l'enfant", a-t-elle ajouté, précisant que l'objectif de cette journée est de collecter 150 poches de sang.

Mme Diop a indiqué que cette initiative étant à sa quatrième édition, l'association entend pérenniser une action déjà entreprise par ses prédécesseurs.

Prenant part à cette activité, le directeur général de l'ONAS, Séni Diène, a salué l'engagement de l'association des femmes, estimant que le don de sang constitue "un axe extrêmement noble".

"La santé et le sang sont à la base de la vie. On assiste souvent à des cas d'hémorragie ou de pertes de sang qui conduisent parfois à des pertes de vies humaines", a-t-il souligné.

Il a également assuré que sa présence à cette activité visait à soutenir, féliciter et encourager les femmes de l'ONAS dans leur engagement citoyen.

La présidente de l'association a remercié, par ailleurs, le directeur général de l'ONAS, le président du conseil d'administration, le personnel de l'Office, le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) ainsi que le parrain de cette quatrième édition pour leur accompagnement dans l'organisation de cette journée.