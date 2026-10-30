Sénégal: Une organisation suggère une table ronde nationale sur la gestion de la dette publique

Dakar — La section sénégalaise de la Société internationale des droits de l'homme (SIDH-Sénégal) préconise la convocation sans délai d'une table ronde nationale, dans le but de rendre transparente la gestion des finances publiques et de bâtir "un bouclier social" destiné à protéger les générations actuelles et futures du "fardeau" du remboursement de la dette.

"L'objectif immédiat est de rendre transparente la gestion des finances et de bâtir un bouclier social pour protéger les générations actuelles et futures qui porteront le fardeau de ce remboursement", soutient cette organisation dans un communiqué parvenu, vendredi, à l'APS.

Selon la section sénégalaise de la Société internationale des droits de l'homme, "cette concertation de crise doit impérativement associer le Parlement, la société civile, les experts économiques et les médias".

Elle insiste sur la nécessité, pour les plus hautes autorités du pays, d'agir face à l'explosion de la dette publique, estimée à 132 % du PIB, en vue notamment de prévenir le 'blocage" des institutions, tout en plaidant pour que le budget destiné aux services sociaux de base soit "immédiatement" sanctuarisé.

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Pour cela, la SIDH-Sénégal exhorte l'État à bloquer toute coupe budgétaire dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'assainissement et de la protection sociale.

"Le pouvoir a l'obligation légale et morale de protéger les personnes à mobilité réduite et les communautés enclavées contre les plans d'austérité dictés par les partenaires au développement", ont indiqué les responsables de cette organisation.

Estimant que l'Exécutif doit prendre l'initiative de "pacifier l'espace public et de débloquer le dialogue institutionnel", la SIDH-Sénégal appelle l'Exécutif à tendre "sincèrement la main à toutes les forces politiques de l'Assemblée nationale, notamment la coalition Takku Wallu Sénégal (opposition) et les députés non-inscrits".

"Les autorités doivent cesser de prendre en otage la demande sociale dans des querelles de pouvoir et restaurer un climat médiatique et politique serein", suggère-t-elle.

La SIDH-Sénégal estime, par ailleurs, que le ministère des Finances "doit envoyer des garanties de stabilité immédiates" aux partenaires techniques et financiers, en affichant une feuille de route budgétaire "claire, lucide et responsable" pour les rassurer sur la trajectoire économique du pays.

Alors que le Sénégal est devenu un pays producteur d'hydrocarbures, la SIDH-Sénégal rappelle aux gouvernants que "le pétrole et le gaz ne sauveront pas le pays sans un arbitrage budgétaire humain".

L'organisation demande aux autorités de concrétiser les réformes sur le statut de l'opposition et de "stopper l'urgence sociale" des violences faites aux femmes et aux filles.