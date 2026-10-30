Sénégal: Un officiel souligne le rôle de l'épargne dans la souveraineté économique

Dakar — Le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, Alioune Dione, a souligné, vendredi, le rôle de l'épargne dans la souveraineté économique du Sénégal, appelant à renforcer l'inclusion financière à travers le réseau de Postefinances, notamment au profit des femmes et des jeunes.

"Sans épargne, il n'y a pas de souveraineté. Ouvrez un compte d'épargne à Postefinances, même petit, c'est votre premier acte de liberté économique et de résilience", a-t-il déclaré lors d'une visite officielle à Postefinances, en prélude à la Journée mondiale de l'épargne, célébrée le 31 octobre.

Le thème retenu cette année est "Épargner aujourd'hui, sécuriser demain : l'épargne au coeur de l'inclusion financière et de la résilience économique".

Selon Alioune Dione, l'épargne de proximité constitue un levier de développement économique et de transformation sociale, en permettant aux populations de financer progressivement leurs projets.

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"Mettre à côté 500 francs, 1 000 francs par jour, c'est cette épargne de proximité, disciplinée, solidaire, qui devient demain une laiterie, un atelier, une entreprise", a-t-il expliqué, mettant en avant le rôle du réseau postal dans la collecte de l'épargne, particulièrement dans les localités où les banques sont peu présentes.

Le directeur général de Poste Finances, Amadou Diouldé Ba, a souligné la nécessité pour son institution de s'adapter aux mutations économiques et aux besoins des usagers.

"Être un pionnier de l'histoire d'un pays n'est pas une garantie de pérennité. Une garantie de pérennité s'obtient par la capacité d'adaptation, c'est-à-dire être capable de comprendre les défis de chaque époque et d'apporter les réponses appropriées", a indiqué M. Ba.

Il a également évoqué les partenariats noués par Postefinances avec le ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire ainsi qu'avec d'autres acteurs, estimant que les efforts conjoints permettraient d'améliorer les services proposés aux populations.

"Postefinances a signé cette convention parce qu'elle est convaincue qu'elle a un rôle à jouer dans la microfinance, dans l'inclusion financière. Ensemble, nous ferons beaucoup mieux qu'en agissant chacun de son côté", a-t-il soutenu.

Ndeye Coumba SeckDe son côté, la directrice chargée du secteur postal au ministère des Télécommunications et du Numérique, Ndeye Coumba Seck, a mis en exergue les pratiques traditionnelles d'épargne, notamment chez les femmes.

"La véritable question qui se pose n'est pas de savoir comment inciter les populations à épargner, mais comment, aujourd'hui, les aider à moderniser ces systèmes qui ont été mis en place", a-t-elle estimé.

Mme Seck a ainsi plaidé pour des solutions financières "plus modernes, plus accessibles et adaptées aux réalités des usagers", invitant les administrations publiques, les entreprises privées et les institutions financières à nouer des partenariats concrets avec Postefinances.