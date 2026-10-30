Sénégal: JOJ - Les Lionceaux de baseball 5 ratent leur entrée, en s'inclinant devant Chine Taipei

Dakar — L' équipe nationale de baseball 5 du Sénégal a raté son entrée en matière, en s'inclinant (0-2) devant celle de Chine Taipei, vendredi.

Les Lionceaux ont perdu le premier set (11-1), en ne remportant aucune manche.

Dans le deuxième set, l'équipe mixte sénégalaise a été submergée par la vivacité et la technicité des jeunes chinoises de Taipei. Ils ont perdu ce set par le score de 10 à zéro.

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En lever de rideau de cette rencontre, l'équipe de Cuba a battu (2-0) celle de Turquie, devenant le premier vainqueur d'une rencontre de baseball5 aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ).

Le baseball5 a fait son entrée ce vendredi aux JOJ au Complexe Tour de l'OEuf, au Point E, un quartier de Dakar.

La rencontre Cuba-Turquie est la première épreuve olympique officiellement disputée sur le continent africain.

Les Cubains rencontrent les Lionceaux, samedi, à 13 heures, tandis que la Turquie va tenter de se relancer face à la Chine Taipei.

Le baseball 5 est une version urbaine, voire simplifiée du baseball traditionnel. Son lancement international officiel remonte à 2017.

Plus rapide, inclusif et urbain, il se pratique partout, se joue sans batte ni gant et promeut l'esprit collectif, la vitesse et la créativité.

Les compétitions de baseball 5 vont se dérouler au Complexe Tour de l'OEuf (ex-Piscine olympique), au Point E, à Dakar.

Huit équipes vont s'affronter pour les premières médailles olympiques de baseball 5. Il s'agit de Cuba, de la Chine Taipei, de la France, du Kenya, du Mexique, du Sénégal, de la Turquie et de l'équipe des réfugiés de la WBSC représentant la Syrie.

En phase préliminaire, chaque équipe va disputer trois matchs du 30 octobre au 1er novembre.

Six équipes seront qualifiées à l'issue du premier tour pour la phase finale.

Les deux vainqueurs des deux groupes seront directement admis en demi-finales, tandis que les deuxièmes et troisièmes s'affronteront en quarts de finale.

Soixante-quatre athlètes vont participer à la compétition de baseball 5, huit athlètes dans chacune des huit équipes participantes.

Quatre athlètes masculins et quatre athlètes féminines composent les équipes de huit, offrant à la compétition une parité totale.

- Voici les poules du tournoi baseball 5 des JOJ :

- Poule A : Chine Taipei, Cuba, Turquie, Sénégal

- Poule B : Mexique, France, République arabe de Syrie, Kenya