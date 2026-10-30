Afrique: Mondial féminin U17 - Le Nigeria file en quarts, le Kenya stoppé par le Japon

Le Nigeria a validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2026 en dominant le Mexique (2-1). Le Kenya, lui, quitte la compétition après sa défaite contre le Japon (1-3), malgré une ouverture du score prometteuse. Nigérianes et Ghanéennes restent encore dans la course au titre.

Le Nigeria confirme ses ambitions

Dans la continuité de son succès retentissant face à la RDP Corée (3-1), double tenante du titre, en phase de groupes, le Nigeria a confirmé sa montée en puissance en écartant le Mexique en huitièmes de finale.

Les Nigérianes ont fait la différence avec un but dans chaque période. Oluebube Umejiaku a d'abord ouvert le score à la 40e minute, en profitant d'un mauvais renvoi de la défense mexicaine pour décocher une frappe imparable dans la surface.

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Après la pause, Mary Dunstan a permis aux Africaines de creuser l'écart (71e). À la suite d'une sortie hasardeuse aux poings de la gardienne Ania Lopez, elle a placé une reprise pleine de détermination dans la lucarne.

Emily Delgado a réduit la marque pour le Mexique dans le temps additionnel (90e+10), d'une belle reprise du gauche, mais cette réaction tardive n'a pas suffi à empêcher l'élimination des Nord-Américaines.

Auteure de l'ouverture du score, Oluebube Umejiaku a été désignée Joueuse du match.

À noter que le Nigeria affrontera désormais le Venezuela en quarts de finale.

Le Kenya renversé par le Japon

Le Kenya ne verra pas les quarts de finale. Malgré une entame prometteuse face au Japon, les Kényanes se sont inclinées (1-3), au terme d'une rencontre où elles ont pourtant fait douter l'une des équipes les plus régulières du tournoi.

Portées par leur victoire contre les Samoa (4-0), synonyme de qualification pour les huitièmes, les Africaines ont frappé les premières. Brenda Achieng a ouvert le score à la 29e minute, au terme d'une superbe action. Cette réalisation a mis fin à l'invincibilité défensive japonaise depuis le début de la compétition.

La joie kényane a cependant été de courte durée. Sept minutes plus tard, Mei Hanashiro a remis les deux équipes à égalité (36e), profitant d'une opportunité dans la surface.

Au retour des vestiaires, les Japonaises ont pris l'ascendant. Nanami Kurita, du gauche (59e), puis Asuka Tanaka, du droit (75e), ont concrétisé leur domination et assuré la qualification de leur équipe.

Le Japon retrouvera le Ghana en quarts de finale.