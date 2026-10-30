Afrique: Abdel Rahman Ayed (FC Masar) - « Dieu nous a fait un cadeau, à nous maintenant de saisir notre chance »

Éliminé lors des qualifications de la zone Afrique du Nord (UNAF), le FC Masar a finalement décroché son billet pour la Ligue des Champions Féminine de la CAF 2026 en qualité de représentant du pays hôte. Une opportunité qu'Abdel Rahman Ayed, son entraîneur, considère comme un « cadeau de Dieu ».

Les championnes d'Égypte avaient échoué aux portes de la qualification à l'issue du tournoi zonal de l'UNAF, conclu à la deuxième place. Après avoir largement dominé l'ASF Sousse (Tunisie, 9-0) et le CF Akbou (Algérie, 5-0), le FC Masar s'est incliné face au FUS Rabat (Maroc, 3-1), laissant aux Marocaines l'unique billet qualificatif de la zone.

Cependant, le FC Masar a finalement bénéficié d'une seconde chance lorsque l'Égypte a obtenu l'organisation de la compétition, lui offrant une troisième participation consécutive à la plus prestigieuse compétition continentale des clubs féminins.

« Nous avons tout donné lors des qualifications, mais la chance nous a tourné le dos lors du dernier match. Cette participation est un cadeau de Dieu. Désormais, nous devons tout mettre en oeuvre pour être à la hauteur de cette opportunité », a confié Ayed à CAFOnline.com.

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Troisièmes dès leur première participation, lors de l'édition 2024 au Maroc, les Égyptiennes avaient signé une performance historique pour le football féminin de leur pays, toujours inégalée. L'an dernier, à domicile, elles avaient de nouveau atteint les demi-finales, sans parvenir à rééditer leur exploit, terminant finalement à la quatrième place.

« Participer pour la troisième fois consécutive à la Ligue des Champions de la CAF est très important pour le FC Masar. C'est une réussite qui dépasse le cadre de nos résultats nationaux et qui témoigne aussi de notre régularité parmi les clubs les plus présents dans cette compétition continentale », souligne-t-il.

« Cela reflète l'excellent travail accompli par l'ensemble du club, de la direction au staff technique, en passant par les joueuses et toutes les personnes qui contribuent à son fonctionnement », ajoute Ayed.

« Nous avons terminé troisièmes puis quatrièmes lors de nos précédentes participations. Cette fois, nous voulons aller le plus loin possible. C'est ce que mérite le FC Masar », affirme le technicien de 29 ans.

Versé dans le Groupe A avec le FUS Rabat, les Sud-Africaines des Mamelodi Sundowns et les Camerounaises de Lekié FF, le FC Masar s'attend à une opposition relevée. Pour Ayed, aucune équipe ne se détache véritablement.

« Toutes les équipes engagées dans ce tournoi affichent un très haut niveau. Chacune peut aller loin et, à nos yeux, les huit équipes sont des concurrentes pour le titre. »

Abdel Rahman Ayed a également salué le rôle de la Ligue des Champions féminine de la CAF dans l'essor du football féminin sur le continent, mettant en avant les progrès observés aussi bien sur le terrain qu'en matière de visibilité.

« Le football féminin a énormément progressé, tant sur le plan technique que dans sa promotion. Les matches sont passionnants, avec un niveau tactique et physique élevé. Je pense que le nombre de personnes qui suivent le football féminin a considérablement augmenté.

« La Ligue des Champions féminine de la CAF a joué un rôle majeur dans cette évolution, en incitant davantage de clubs à investir dans le football féminin pour pouvoir participer à la compétition. Tout l'écosystème du football féminin en bénéficie, et cette épreuve a largement contribué à son développement à travers le continent », estime-t-il.

« Je tiens à remercier les responsables du football féminin en Égypte pour leur contribution à son développement ces dernières années. Nous promettons de tout faire pour accomplir quelque chose de grand à l'échelle africaine et ainsi témoigner des progrès du football féminin égyptien. J'espère simplement que ce soutien se poursuivra dans les années à venir », conclut l'entraîneur du FC Masar.