Afrique: Mondial U17 féminin - Le Ghana en quarts, le Maroc éliminé par la RDP Corée

Le Ghana a validé son billet pour les quarts de finale au terme d'un duel intense face à l'Argentine. Après avoir inscrit le but de l'ouverture du score, Jessica Appiah a également transformé son tir au but, contribuant ainsi à la victoire des Black Maidens (5-4 aux tirs au but, 1-1 après prolongation).

Les Ghanéennes ont pris les devants dès la 16e minute grâce à Appiah, qui a repris avec puissance un centre de Cynthia Obinsrewuo. L'Argentine a toutefois continué à se montrer dangereuse. Seule face à la gardienne, Mercedes Diz a notamment vu sa tentative s'écraser sur la barre transversale.

Le Ghana a cru faire le break lorsque Obinsrewuo a trompé Bianca Virga d'un lob, mais son but a été refusé pour une position de hors-jeu. À 13 minutes du terme, Hajara Adam a ensuite été expulsée après avoir reçu un deuxième carton jaune. En supériorité numérique, l'Argentine a profité des espaces pour égaliser par l'intermédiaire de Diz, qui a repris de la tête un coup franc à la 86e minute.

La décision s'est finalement faite lors de la séance des tirs au but. Si Oriana Gomez a manqué sa tentative pour l'Argentine, les cinq tireuses ghanéennes ont toutes trouvé le chemin des filets. Le Ghana retrouvera le Kenya ou le Japon en quarts de finale.

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De son côté, la RDP Corée a confirmé sa puissance offensive en dominant largement le Maroc (6-0) pour se qualifier pour les quarts de finale. Yu Jong-hyang s'est une nouvelle fois illustrée en signant un doublé, portant à 15 son total de buts sur les deux dernières éditions de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA.

Les Nord-Coréennes ont rapidement pris les commandes grâce à Yu, qui a repris de la tête à bout portant un corner d'Eh Chong-gum dès la 6e minute. Après avoir trouvé le poteau, l'attaquante a inscrit son deuxième but de la rencontre juste avant la pause.

Kim Won-sim s'était auparavant distinguée en signant elle aussi un doublé. Elle a d'abord profité d'une erreur défensive marocaine avant de faire trembler les filets à la 41e minute. Yu et Kim ont ainsi prolongé une série remarquable : chacune a marqué lors des 11 derniers matches disputés par la RDP Corée en Coupe du Monde Féminine U-17, sur deux éditions.

Loin de se relâcher après la pause, les Nord-Coréennes ont poursuivi leur démonstration. Ri Ui-gyong a inscrit le cinquième but à la 54e minute, avant que Ri Kyong-im ne scelle le score huit minutes plus tard.

Grâce à ce large succès, la RDP Corée poursuit son parcours dans la compétition et affrontera l'Espagne ou les États-Unis en quarts de finale.