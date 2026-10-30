Afrique: Ligue des Champions Féminine de la CAF - Ampem Darkoa s'impose face à Edo Queens et décroche son billet pour la phase finale

29 Octobre 2026
Confederation of African Football (Egypt)

Ampem Darkoa a remporté son bras de fer face à Edo Queens, ce jeudi au Caire, en Égypte, et validé sa qualification pour la Ligue des Champions Féminine de la CAF 2026. Les Ghanéennes ont fait la différence lors de la prolongation grâce à un but d'Afishata Mohammed.

Au terme du temps réglementaire, les deux formations s'étaient quittées sur un score de parité (2-2), avant qu'Edo Queens ne remporte la séance des tirs au but et ne célèbre son sacre à Ouagadougou.

Mais le dénouement de cette rencontre avait été contesté. Selon le règlement de la compétition, les deux équipes auraient dû disputer une prolongation avant de se départager, si nécessaire, aux tirs au but. Estimant que cette procédure n'avait pas été respectée, Ampem Darkoa avait déposé un recours auprès de la Confédération Africaine de Football (CAF).

Conséquence de cette réclamation, les deux équipes se sont retrouvées ce jeudi au Caire pour reprendre la rencontre à partir de la prolongation. Cette fois, ce sont les Ghanéennes qui ont eu le dernier mot. Afishata Mohammed a inscrit le but décisif, permettant à Ampem Darkoa de s'imposer et de valider son billet pour la phase finale.

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Grâce à cette victoire, Ampem Darkoa rejoint l'AS FAR, Kawempe Muslim et l'USFAS Bamako dans le groupe B de la Ligue des Champions Féminine de la CAF 2026. Les Ghanéennes lanceront leur campagne le 2 novembre face à l'USFAS Bamako, pour leur entrée en lice dans la compétition.

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