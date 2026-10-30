Afrique: Ligue des Champions Féminine - L'USFAS Bamako, une ambition grandissante

Participations : 2e

Dernière participation : 2025

Meilleure performance : Phase de groupes en 2025

Entraîneur : Amadou Cissé

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Comment l'équipe s'est qualifiée

L'USFAS Bamako a décroché son billet pour la Ligue des Champions Féminine de la CAF 2026 en remportant le tournoi qualificatif de la zone UFOA-A, disputé en août et septembre. Les Maliennes ont idéalement lancé leur campagne en s'imposant face aux Aigles de la Médina (1-0), avant de confirmer contre Determine Girls (4-1), grâce notamment à un doublé de D. Traoré.

Après cette phase de groupes, l'USFAS a validé sa place en finale en prenant le meilleur sur Berewuleng FC (3-2), avec un doublé d'Oumou Koné et un but d'Aïssata Dembélé. En finale, les Bamakoises ont retrouvé les Aigles de la Médina. Une nouvelle fois victorieuses sur la plus petite des marges (1-0), grâce à une réalisation d'Oumou Koné à la 79e minute, elles ont ainsi remporté le tournoi et assuré leur qualification pour la phase finale de la compétition continentale.

L'entraineur : Amadou Cissé

À la tête de l'USFAS Bamako, Amadou Cissé s'appuie sur la discipline, la solidarité et la maîtrise collective pour faire grandir son équipe sur la scène africaine. Le technicien malien a conduit les militaires vers une qualification historique pour la Ligue des Champions Féminine de la CAF 2025, après leur sacre au tournoi qualificatif de la zone UFOA-A à Dakar. Attaché à la rigueur tactique et à la force mentale de son groupe, il privilégie un football où chaque joueuse doit contribuer à l'équilibre collectif.

Conscient des exigences du haut niveau, Cissé défend également une approche fondée sur l'humilité, la concentration et la progression. Convaincu que la montée en compétitivité du championnat malien constitue un levier essentiel, il entend faire de l'USFAS une équipe capable de rivaliser durablement avec les meilleures formations du continent. Une ambition nourrie par une philosophie simple : apprendre, progresser et saisir chaque occasion de franchir un nouveau cap.

La joueuse : Oumou Koné

Présente lors de la dernière édition de la Ligue des Champions Féminine de la CAF, Oumou Koné s'impose comme l'une des principales armes offensives de l'USFAS Bamako. Attaquante capable d'évoluer dans l'axe comme sur le côté droit, l'internationale malienne se distingue par sa percussion, sa capacité à éliminer en un contre un et son sens du but. Déjà remarquée lors de la précédente campagne continentale, elle avait inscrit un but en trois rencontres avec l'USFAS, notamment face au FC Masar (1-1), lors de la phase de groupes.

En 2023-2024, sous les couleurs de l'AS Mandé, elle avait également signé trois buts et une passe décisive en trois matches de Ligue des Champions Féminine. Élue meilleure joueuse et co-meilleure buteuse du tournoi qualificatif de l'UFOA-A en 2025, avec trois réalisations, Koné a confirmé son importance dans le collectif malien. En 2026, elle a de nouveau pesé dans la qualification de l'USFAS, avec quatre buts inscrits lors du tournoi qualificatif, dont un doublé en demi-finale face à Berewuleng FC et le but victorieux en finale contre les Aigles de la Médina.

L'USFAS Bamako en Ligue des Champions Féminine de la CAF

Pour sa première participation à la Ligue des Champions Féminine de la CAF 2025, l'USFAS Bamako a réalisé un parcours encourageant, terminant à la troisième place du groupe A, aux portes des demi-finales. Les Maliennes ont idéalement lancé leur campagne en renversant le FC 15 de Agosto (2-1), grâce à des réalisations de Maimouna Traoré sur penalty (69e) et d'Awa Diarra (82e), après avoir été menées à la pause.

Elles ont ensuite buté sur l'AS FAR (0-2), avant de jouer leur qualification lors de la dernière journée face au FC Masar. Malgré l'ouverture du score d'Oumou Koné dès la 10e minute, les joueuses d'Amadou Cissé ont concédé l'égalisation dans le temps additionnel (1-1), un résultat insuffisant pour poursuivre l'aventure. Avec quatre points en trois matches, une victoire, un nul et une défaite, ainsi que trois buts inscrits pour quatre encaissés, l'USFAS a manqué les demi-finales d'un point, mais a marqué les esprits pour ses débuts sur la scène continentale