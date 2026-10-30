· Al Ahly et le Raja Casablanca réunis dans un Groupe A relevé, aux côtés de l'ASKO Kara et du Primeiro Agosto

· L'AS FAR, Al Ahly Tripoli, Azam FC et Durban City se retrouvent dans un Groupe B très disputé

· Une place reste à attribuer dans le Groupe C, tandis que l'USM Alger et le CS Sfaxien se retrouveront dans le Groupe D

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Le tirage au sort de la phase de groupes de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération 2026/27 s'est déroulé ce mercredi 28 octobre 2026 au Caire, en Égypte, ouvrant la voie à un nouveau chapitre passionnant de l'une des principales compétitions interclubs du continent.

Le Groupe A réunit deux grands noms du football africain, les Égyptiens d'Al Ahly et les Marocains du Raja Casablanca. Les deux formations retrouveront l'ASKO Kara (Togo) et le Primeiro Agosto (Angola) dans une poule qui s'annonce particulièrement disputée.

L'AS FAR, poids lourd du football marocain, sera l'une des principales attractions du Groupe B, où elle affrontera Azam FC (Tanzanie), Al Ahly Tripoli (Libye) et Durban City (Afrique du Sud).

Une place reste à attribuer dans le Groupe C. Le CR Belouizdad (Algérie), l'AS Douanes (Mauritanie) ou le Hafia FC (Guinée) rejoindra le Maniema Union (RD Congo), Singida Black Stars (Tanzanie) et Red Arrows (Zambie).

Le Groupe D promet un duel nord-africain particulièrement intéressant entre l'USM Alger et le CS Sfaxien, deux clubs au riche passé dans les compétitions interclubs africaines. Les deux formations retrouveront les Mozambicains des Black Bulls et le Real de Bamako (Mali).

Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale, prévus en février 2027, alors que la course au titre continental montera progressivement en intensité.

La première journée de la phase de groupes se disputera le week-end du 27 au 29 novembre 2026, tandis que la dernière journée est programmée à la fin du mois de janvier 2027.

TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération CAF 2026/27 - Tirage au sort de la phase de groupes

GROUPE A : Al Ahly (Égypte), Raja Casablanca (Maroc), ASKO Kara (Togo), Primeiro Agosto (Angola)

GROUPE B : AS FAR (Maroc), Azam FC (Tanzanie), Al Ahly Tripoli (Libye), Durban City (Afrique du Sud)

GROUPE C : CR Belouizdad (Algérie) / AS Douanes (Mauritanie) / Hafia FC (Guinée), Maniema Union (RD Congo), Singida Black Stars (Tanzanie), Red Arrows (Zambie)

GROUPE D : USM Alger (Algérie), CS Sfaxien (Tunisie), Black Bulls (Mozambique), Real de Bamako (Mali)