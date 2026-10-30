Congo-Brazzaville: Basketball - Les représentants de la zone IV à la Road to BAL et la WBLA sont connus

Du 24 au 28 octobre, Brazzaville a vibré au rythme des éliminatoires zonales de la Basketball Africa League (BAL) chez les messieurs et de la WBLA chez les dames pour la Zone 4. Placée sous l'égide de Fédération internationale de basketball ( Fiba) Afrique et de la Fédération congolaise de basketball (Fécoket) dirigée par Fabrice Makaya Matève, cette compétition a marqué le grand retour du pays sur la scène continentale après sept ans de suspension.

Entre confirmation des cadors de la sous-région et performances historiques, le tournoi a tenu toutes ses promesses. Il a offert un spectacle de haut vol en réunissant quatre équipes masculines et sept féminines venues de la République du Congo, de la République démocratique du Congo (RDC), du Gabon et du Cameroun.

Chez les dames, la domination de la RDC a éclaté au grand jour. L'ASB CNSS de Kinshasa a survolé la compétition, s'offrant le sacre après des prestations de haute volée, à l'instar de sa large victoire face à l'Interclub de Brazzaville (106-28). D'autres formations comme le club camerounais FAP et Hatari (RDC) ont également brillé par leur rigueur tactique et leur impact physique.

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Côté messieurs, l'événement a été marqué par l'exploit de l'Avenir du rail (AVR) du Congo. Portée par un public fervent et un collectif soudé, la formation brazzavilloise a validé son billet au terme d'un parcours héroïque, s'ouvrant ainsi les portes de l'étape suivante.

La validation de ces tickets continentaux déplace désormais les projecteurs vers les phases finales et les tours de qualification supérieurs. L'AVR s'est qualifié pour l'Elite 16 de la BAL. Le rendez-vous est d'ores et déjà fixé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où l'équipe tentera de composter son billet historique pour la saison 7 de la BAL.

Pour espérer rivaliser avec l'élite africaine à Abidjan, la Fécoket et les dirigeants de l'AVR appellent à une synergie d'action avec le ministère des Sports afin de surmonter l'équation financière et logistique du haut niveau.

Au-delà des résultats immédiats, cette quinzaine a mis en lumière les chantiers prioritaires du basketball congolais. Le président Fabrice Makaya Matève a insisté sur la nécessité de sortir le basketball féminin et la formation des jeunes de l'hibernation, tout en reconstruisant la chaîne technique (Arbitres, entraîneurs et officiels de table de marque) via l'intervention prochaine d'experts de la Fiba.

La parenthèse enchantée de Brazzaville s'est refermée par une cérémonie de remise de médailles. Pour l'AVR comme pour l'ensemble du basketball national, la renaissance est en marche, mais le plus dur reste à faire sur les parquets d'Abidjan.