Congo-Brazzaville: Jumelage - Une délégation congolaise en séjour à Pointe-Noire, en Guadeloupe

Une délégation de la ville de Pointe-Noire, conduite par le premier vice-maire, Louis Gabriel Missatou, séjourne du 26 octobre au 3 novembre en Guadeloupe, dans le cadre du jumelage entre les deux villes homonymes, respectivement situées en République du Congo et dans l'archipel antillais.

La délégation congolaise, qui a transité par Pointe-à-Pitre, a été accueillie à Pointe-Noire par la maire, Camille Elisabeth, avant d'être reçue par les maires de sept autres communes guadeloupéennes. Composée notamment de Katia Mounthault Tatu, coordinatrice du jumelage, elle a entamé son séjour par plusieurs activités, dont une visite du Musée des arts et traditions ainsi qu'une veillée culturelle organisée en son honneur.

Placée sous le signe de la mémoire et de la fraternité, cette veillée a mis en lumière les liens culturels qui unissent les peuples congolais et guadeloupéen. Dès 17 heures, la place Kalala Omotunde a accueilli des animations consacrées aux traditions et aux expressions artistiques partagées par les deux communautés.

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Au programme figuraient un défilé des associations, des danses traditionnelles, des chants, une présentation de coiffes et de tenues carnavalesques, ainsi que des contes animés par Benzo. Les associations participantes ont également proposé des séquences de koud tanbou, dans une ambiance festive marquée par les rythmes des tambours et les expressions culturelles locales.

La mémoire au coeur des échanges

Le dépôt de gerbes de fleurs devant la stèle « Ba Neg Mawon » a constitué l'un des temps forts du séjour. Selon les membres de la délégation congolaise, cette cérémonie a été un moment de recueillement, de retrouvailles et de reconnexion avec les origines.

Cette séquence mémorielle a rappelé la portée du jumelage, qui dépasse le cadre des relations institutionnelles pour s'inscrire dans une démarche de rapprochement humain, de réhabilitation de la mémoire et de valorisation de l'identité culturelle des deux peuples.

Le programme de la délégation se poursuit avec plusieurs activités culturelles et mémorielles proposées par les autorités guadeloupéennes. Le 1er novembre, à partir de 21 heures, ses membres assisteront au spectacle « Grap a Kongo », en présence de la maire de Pointe-Noire, Camille Elisabeth, et du premier vice- maire de Pointe-Noire du Congo, Louis Gabriel Missatou. La cérémonie sera présentée par Marie-France Massembo.

Un partenariat tourné vers la coopération

Signé le 4 juillet 2025 à Pointe-Noire, en République du Congo, l'accord d'amitié et de coopération entre les deux villes vise à renforcer les liens entre leurs populations à travers des échanges scolaires, associatifs et institutionnels. Il prévoit également le développement de projets dans les domaines du patrimoine, de la culture, de l'éducation, du tourisme mémoriel et de la coopération économique.

Ce partenariat ouvre ainsi des perspectives de coopération décentralisée, notamment à travers la mise en place d'échanges entre les deux villes et leurs départements respectifs, la valorisation du patrimoine historique, la promotion des savoir-faire artisanaux et des expressions artistiques, ainsi que l'élaboration de projets destinés à répondre aux besoins des populations respectives.

Au-delà des rencontres officielles, ce jumelage entend faire de la culture et de la mémoire des leviers durables de rapprochement entre les peuples congolais et guadeloupéen.