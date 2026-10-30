Angola: Le PR assiste à l'inauguration de la Cité gouvernementale de Mtumba

Dodoma — Le Président de la République, João Lourenço, a assisté ce vendredi à l'inauguration de la Cité gouvernementale de Mtumba à Dodoma, capitale politique et administrative de la Tanzanie, dans le cadre de sa visite d'État.

La cérémonie, présidée par son homologue tanzanienne, Samia Suluhu Hassan, marque une étape importante dans le processus de regroupement des ministères et des institutions publiques dans la nouvelle capitale administrative du pays.

Cette infrastructure, dont la construction représente un investissement d'environ 265 millions de dollars, a été conçue pour regrouper les ministères et les institutions publiques au sein d'un complexe administratif unique.

L'objectif est d'améliorer la coordination gouvernementale, l'efficacité des services et les services aux citoyens.

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Ce projet s'inscrit dans le cadre de la décision de transférer les fonctions gouvernementales de Dar es Salaam à Dodoma, annoncée en 2016 sous la présidence de John Magufuli, conformément à la stratégie de consolidation de la capitale politique et administrative du pays.

La construction de la Cité gouvernementale de Mtumba s'est déroulée en deux phases.

La première phase, qui a débuté en novembre 2018 et s'est achevée en mars 2019, a consisté en la construction de 23 bâtiments de bureaux temporaires, permettant le transfert initial de certains ministères et institutions publiques.

La seconde phase, lancée en octobre 2021 sous la présidence de Samia Suluhu Hassan, comprend 37 bâtiments permanents, dont 24 destinés aux ministères et 13 aux institutions gouvernementales.

Le complexe dispose également de 57,1 kilomètres de routes goudronnées, de systèmes de communication modernes et d'autres infrastructures de soutien. Il a été conçu pour accueillir environ 18 510 fonctionnaires.

L'un des principaux atouts du projet réside dans la numérisation de l'administration publique, grâce à des systèmes de communication électronique interinstitutionnels.

Ces systèmes permettent la circulation numérique des documents, afin de réduire la bureaucratie, les coûts opérationnels et les délais de traitement des demandes administratives.

Selon les autorités tanzaniennes, les bâtiments ont été conçus pour répondre aux besoins du gouvernement pour les 25 à 30 prochaines années, tandis que le plan directeur réserve des terrains pour de futurs agrandissements, dans une perspective de développement sur 100 à 200 ans.

La concentration des services publics à Mtumba devrait également favoriser la coordination entre les différents ministères, améliorer les conditions de travail des employés et faciliter l'accès des citoyens aux services de l'État.

La participation de João Lourenço à la cérémonie confère une dimension politique et diplomatique à sa visite d'État en Tanzanie, à un moment où les deux pays cherchent à approfondir leurs relations d'amitié et à développer leur coopération dans des secteurs stratégiques.

Au cours de cette visite, l'Angola et la Tanzanie ont signé quatre instruments juridiques relatifs à l'extradition des personnes condamnées, aux services aériens, aux technologies de l'information et de la communication, et à la météorologie.

Les deux Chefs d'État ont également évoqué le renforcement du commerce et des investissements, la coopération dans le secteur pétrolier, la santé maternelle et infantile, ainsi que la possibilité de relier les lignes ferroviaires de Lobito (Angola) et de Dar es Salaam (Tanzanie).

Ce dernier projet pourrait faciliter la circulation des marchandises entre les océans Atlantique et Indien et profiter à plusieurs pays africains enclavés.