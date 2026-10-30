Angola: João Lourenço souligne l'importance du transport ferroviaire en Afrique

Dar es Salaam — Le Président de la République, João Lourenço, a souligné ce vendredi l'importance du transport ferroviaire pour l'intégration économique et le développement de l'Afrique.

Le Chef de l'État angolais a tenu ces propos lors d'un voyage en train à Dodoma, à environ 457 kilomètres de Dar es Salaam, où il participe à l'inauguration de la Cité gouvernementale de Mtumba, dans le cadre de sa visite d'État en Tanzanie.

À cette occasion, il a souligné l'importance de ce voyage en train jusqu'à Dodoma, capitale politique et administrative de la Tanzanie, précisant que le choix du train visait non seulement à apprécier les paysages traversés, mais aussi à mettre en lumière le rôle crucial de ce mode de transport pour relier les villes, les peuples et les pays africains.

João Lourenço, accompagné de la Présidente tanzanienne, Samia Suluhu Hassan, a également évoqué la possibilité de relier les corridors ferroviaires de Lobito, en Angola, et de Dar es Salaam, en Tanzanie, ce qui permettra d'établir une liaison logistique entre les océans Atlantique et Indien.

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Selon le Président angolais, l'Angola et la Tanzanie sont déterminés à mener à bien cette initiative, qui pourrait bénéficier non seulement à leurs deux pays, mais aussi à d'autres nations africaines enclavées.

Il a estimé que la liaison de ces deux corridors faciliterait le transport de marchandises, dynamiserait les échanges commerciaux et réduirait les coûts et les délais de transport dans le commerce international.

Ce projet pourrait également constituer une alternative aux routes maritimes actuelles, qui obligent les navires à contourner le cap de Bonne-Espérance pour relier les océans Atlantique et Indien.

Du point de vue du Chef de l'État, les navires en provenance d'Asie pourraient utiliser le port de Dar es Salaam pour le transbordement de marchandises, tandis que ceux des autres régions pourraient utiliser le Port de Lobito, créant ainsi de meilleures conditions pour la circulation des produits entre les continents.

João Lourenço s'est dit confiant quant au succès du projet, estimant que cette initiative pourrait profiter à l'Angola, à la Tanzanie et à d'autres pays africains, ainsi qu'au commerce international, tout en stimulant l'activité économique et en créant des opportunités pour les populations.

Dodoma et la Cité gouvernementale de Mtumba

Dodoma a été proclamée capitale de la Tanzanie en 1973, dans le cadre d'un plan de transfert des fonctions gouvernementales de Dar es Salaam vers le centre du pays.

La ville renforce aujourd'hui son rôle administratif avec le regroupement des ministères et des institutions publiques au sein de la Cité gouvernementale de Mtumba.

L'inauguration du complexe, prévue ce vendredi, constitue une nouvelle étape du transfert des services de l'État à Dodoma, amorcé par la décision de relocaliser les activités gouvernementales, annoncée en 2016.

La deuxième phase du projet de Mtumba comprend 37 bâtiments permanents, dont 24 destinés aux ministères et 13 aux institutions gouvernementales, ainsi que les infrastructures complémentaires.

Le complexe est conçu pour accueillir environ 18 510 fonctionnaires et comprend 57,1 kilomètres de routes goudronnées, des systèmes de communication modernes et d'autres infrastructures nécessaires au fonctionnement des services publics.

Le projet a débuté en octobre 2021, et la première phase, a été lancée en novembre 2018 et achevée en mars 2019, ayant consisté en la construction de 23 bâtiments temporaires destinés à abriter des bureaux.

Ces installations ont permis le transfert initial de certains ministères et institutions publiques à Mtumba, tandis que la construction de leurs sièges permanents respectifs se poursuivait.

Le regroupement des services gouvernementaux sur un même site vise à améliorer la coordination entre les institutions, à faciliter la communication, à réduire les déplacements administratifs et à accroître l'efficacité des services rendus aux citoyens.

La visite de João Lourenço à Dodoma a eu lieu le deuxième et dernier jour de sa visite d'État en Tanzanie, destinée à renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays.