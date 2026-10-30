Angola: Le secrétaire d'État souligne le rôle des femmes dans la défense et la sécurité

Luanda — Le secrétaire d'État à la Défense nationale, Domingos André Tchikanha, a déclaré ce vendredi à Luanda que la participation des femmes aux Forces armées angolaises (FAA) et aux organes de sécurité renforce les institutions et améliore leur capacité de réaction.

S'exprimant lors de la réunion d'examen de la mise en oeuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies, le gouvernant a indiqué que ce document exige la reconnaissance des femmes comme actrices du changement, bâtisseuses de la paix et participantes actives à la définition et à l'exécution des politiques publiques.

C'est pourquoi il a plaidé pour le renforcement des mesures de prévention et de lutte contre toutes les formes de violence sexiste, afin de garantir des mécanismes adéquats pour la protection des femmes.

Selon le secrétaire d'État, cette réunion est l'occasion d'évaluer la trajectoire de l'Angola dans la mise en oeuvre de la résolution 1325 et de faire le point sur les progrès accomplis.

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Il a également déclaré qu'il était nécessaire que la réunion permette de comprendre dans quelle mesure les engagements pris se traduisent par des résultats concrets dans la vie des femmes et des filles, en vue de prévenir les conflits et de renforcer leur participation aux processus de défense et de sécurité.

Malgré les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la Résolution aux niveaux international et national, la Secrétaire d'État a souligné les difficultés liées à l'approfondissement de la collecte et de l'analyse des données ventilées par sexe, ainsi qu'au renforcement de l'éducation à la paix et à l'égalité des genres.

L'élargissement de la participation des femmes aux instances décisionnelles et la garantie que les engagements politiques s'accompagnent de ressources financières, techniques et humaines sont d'autres défis mis en avant par le responsable.

Domingos André Tchikanha a réaffirmé l'importance de redoubler d'efforts pour mettre en oeuvre la Résolution en Angola, afin de garantir la participation effective des femmes à la prévention des conflits, au maintien de la paix et à la reconstruction des sociétés.

La réunion a également permis de recueillir les contributions des ministères et des organes invités sur la Résolution des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité, ainsi que sur l'état actuel de sa mise en oeuvre au sein des Forces armées angolaises.

L'événement s'est tenu sous le thème « Renforcer les capacités des femmes pour contribuer à la promotion de l'action et à la résolution des conflits, à la stabilité, à la paix et à la sécurité ».

Il a abordé des sujets tels que la structure et le fonctionnement du Programme Femmes, paix et sécurité, dans le cadre de la résolution 1325/2000 du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'inclusion des femmes dans sa mise en oeuvre, ainsi que le suivi et l'évaluation proposés pour cet instrument.