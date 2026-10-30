Tunisie: L'ESS prépare son prochain match devant le CSS - Le grand test approche...

À dix jours du classico face au Club Sportif Sfaxien, l'Étoile Sportive du Sahel poursuit activement sa préparation. Revigorés par leur succès contre l'Olympique de Béja, les hommes de Christian Bracconi entendent profiter de cette trêve pour affiner leurs réglages et aborder la reprise du championnat dans les meilleures dispositions.

Le compte à rebours est lancé à l'Étoile Sportive du Sahel. À l'approche d'un rendez-vous toujours particulier face au Club Sportif Sfaxien, les préparatifs vont bon train au sein du groupe étoilé.

Cette confrontation, qui s'annonce comme un véritable test pour la bande à Bracconi, intervient à un moment où le club sahélien cherche à retrouver davantage de régularité et à se rapprocher des premières places du classement. Pour autant, le plus difficile reste à accomplir : confirmer cette embellie face à un adversaire sfaxien en pleine dynamique, porté par sa qualification pour la phase de poules de la Coupe de la CAF.

Des renforts et des solutions

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Côté effectif, les nouvelles sont plutôt encourageantes.

Le retour à l'entraînement collectif d'Azmi Ghouma et d'Ochigbo Ambrose, désormais rétablis, constitue un renfort appréciable pour Christian Bracconi. À mesure que l'échéance approche, le technicien étoilé pourra ainsi disposer de solutions supplémentaires pour ajuster ses choix et composer un onze compétitif.

Autre évolution à signaler, le rappel de l'avant-centre Ayoub Fajjari, récemment relégué en équipe B. Bracconi a réintégré le jeune attaquant Ayoub Fejjari en vue de s'appuyer sur lui dans les prochains mois. Cette décision relance la question de la gestion des jeunes talents issus du centre de formation, dont l'intégration progressive dans l'équipe première représente un enjeu important pour l'avenir du club. Entre exigences immédiates de résultats et valorisation des ressources locales, l'encadrement technique devra trouver le juste équilibre.

Un nouveau préparateur physique

Le staff technique étoilé accueille également Léo Djaoui, préparateur physique franco-algérien qui vient renforcer l'encadrement de l'équipe. Son parcours comprend plusieurs expériences au sein de clubs français et belges, notamment l'Union Saint-Gilloise, Amiens, Courtrai et le Standard de Liège. Il a également exercé à l'Espérance Sportive de Tunis.

Son arrivée intervient à un moment stratégique, alors que la préparation physique et la récupération seront déterminantes pour aborder les prochaines échéances. L'objectif sera de maintenir le groupe dans les meilleures dispositions athlétiques et de permettre aux joueurs d'élever leur niveau de performance.

La réserve contre l'ASM en suspens

En parallèle, le volet administratif reste marqué par le litige opposant l'Étoile Sportive du Sahel à l'Avenir Sportif de La Marsa.

La commission d'appel a reporté l'examen du recours marsois contre la décision de rejouer la rencontre entre les deux équipes, à la demande de l'ESS. En attendant une nouvelle échéance dans ce dossier, l'urgence est ailleurs pour les Etoilés : réussir leur reprise et répondre présent lors du classico. Face à un CSS ambitieux, l'ESS devra transformer les signaux positifs de ces derniers jours en une performance convaincante. Un rendez-vous qui permettra de mesurer les progrès accomplis et la capacité du groupe à renouer durablement avec ses ambitions.