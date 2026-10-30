Tunisie: Vaccin antigrippal - Même efficacité à prix réduit

La campagne nationale de vaccination contre la grippe saisonnière a démarré le 27 octobre, incitant le public en général et la population à risque, en particulier, à se faire vacciner dans le but de réduire sensiblement la gravité du virus en cas de contamination.

Cette année, le prix d'achat du vaccin a chuté pour osciller entre 23,3dt et 24,1dt alors qu'il se vendait, l'an dernier, à près de 40dt. Cette baisse, qui interpelle certains compatriotes, ne diminue en rien la qualité insoupçonnable du vaccin. Selon le Dr Hakim El Ghard, coordinateur du Programme national de lutte contre la grippe saisonnière, la chute du prix du vaccin revient à sa plurivalence.

«L'année dernière, il nous était impératif de faire l'acquisition d'un vaccin quadrivalent, soit un vaccin conçu pour lutter efficacement contre quatre souches grippales. Cette année, le vaccin adapté à la saison s'avère être trivalent, d'où la chute du prix. Encore faut-il rappeler que la Tunisie tient toujours à acquérir les meilleurs vaccins disponibles sur le marché mondial, proposés par d'éminents laboratoires internationaux notamment les laboratoires Sanofi-Pasteur et les laboratoires Abbott», explique-t-il à La Presse.

Trois souches

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Les trois souches marquant la présente saison grippale sont le A H1N1 qui a été responsable de la pandémie de 2009 mais dont le virus que nous nous apprêtons à diagnostiquer cet hiver reste le même que celui de l'an dernier ; le variant K de la souche A H3N2 ainsi que la souche B-Victoria.

Les séniors et le personnel de la santé en tête de liste

Etant désormais présent dans les pharmacies, le vaccin est ainsi accessible au public. La Pharmacie centrale en a, en effet, injecté pas moins de 280 000 doses. La population la plus ciblée demeure celle qui présente le plus de risque de gravité. C'est que le virus de la grippe risque, chez certaines personnes, d'entraîner de redoutables répercussions et complications.

Aussi convient-il de rappeler que la vaccination s'impose chez les séniors âgés de plus de soixante-cinq ans, les malades chroniques et les personnes présentant une comorbidité, les personnes souffrant d'une immunodépression, les femmes enceintes et les enfants souffrant de maladies chroniques. D'un autre côté, le personnel de la santé se doit de se faire vacciner afin de se prémunir contre le virus et briser ainsi la chaîne de contamination dans le secteur de la santé.

Gratuité du vaccin au profit des séniors démunis

Certes, la disponibilité du vaccin rassure. Néanmoins, ce moyen de prévention n'est pas accessible à tous. Sa disponibilité dans les établissements publics de la santé se limite à des quantités restreintes, réservées à titre gratis pour le personnel et des cas sociaux. « A l'exception du personnel de la santé, le vaccin sera disponible et accessible uniquement au profit des personnes âgées démunies, souffrant de maladies chroniques, voire de comorbidité», précise le responsable.

Notant que la vaccination est recommandée en cette période afin d'anticiper les premières contaminations par le virus. Néanmoins, en cas de fièvre, il est recommandé de patienter deux semaines avant de se faire vacciner pour garantir une efficacité optimale du vaccin.