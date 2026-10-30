Tunisie: SONEDE - Les impayés des clients privés dépassent le milliard de dinars

Les dettes des clients privés envers la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) ont atteint 1,019 milliard de dinars au 31 décembre 2025, a indiqué la directrice de la communication et de la coopération internationale de la société, Wiam Ben Rabah.

Dans une déclaration à Diwan FM, en marge d'une journée de sensibilisation organisée vendredi 30 octobre à Sidi Bouzid, consacrée à la présentation du mécanisme de domiciliation bancaire et aux moyens de faciliter le paiement des factures d'eau, la responsable a appelé les clients de la société à régulariser leur situation financière et à s'acquitter de leurs dettes.

Elle a souligné que le recouvrement des créances est essentiel pour garantir la continuité du service public, permettre à la SONEDE de poursuivre ses missions et améliorer la qualité de ses prestations.

Parallèlement, la société poursuit la réalisation de plusieurs projets d'envergure visant à renforcer les ressources hydriques et à améliorer l'approvisionnement en eau potable, notamment à travers l'investissement dans les stations de dessalement de l'eau de mer.

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À ce titre, Wiam Ben Rabah a indiqué que la SONEDE oeuvre à doubler la capacité de production de la station de dessalement de Zarat, en la portant de 50.000 à 100.000 mètres cubes par jour, grâce à un financement de la Banque mondiale.

Des démarches sont également en cours pour augmenter la capacité de production de la station de dessalement de Sfax, qui passerait de 100.000 à 200.000 mètres cubes par jour.

La responsable a, par ailleurs, cité la station de dessalement de Sousse parmi les principaux projets engagés par la société pour consolider les ressources en eau et faire face aux défis liés à l'approvisionnement.