Afrique: Tunisie-Sénégal - L'APII explore de nouvelles pistes de coopération économique

La Directrice Générale Adjointe de l'APII, Manel Rouis à reçu, jeudi ,29 octobre 2026, une délégation sénégalaise conduite par le Secrétaire général de l'UNCCIAS,Aliou Ndiaye et le Président du Conseil de surveillance d'APROSI, Matar Stylladans, et ce, le cadre de sa participation au Salon International de l'Investissement Agricole et de la Technologie (SIAT ).

Cette rencontre a constitué une occasion privilégiée d'aborder les perspectives de coopération entre la Tunisie et le Sénégal, notamment en matière d'accompagnement des entreprises, de promotion de l'investissement, d'assistance technique et de développement régional, selon un communiqué publié,vendredi, par l'APII.

Les représentants sénégalais ont, également, manifesté leur intérêt pour les entreprises tunisiennes souhaitant s'implanter au Sénégal et contribuer à la réalisation des objectifs nationaux d'autosuffisance.

Cette démarche ouvre, ainsi, des perspectives de partenariats industriels et économiques, favorisant le transfert de savoir-faire, le développement des capacités locales et le renforcement des échanges entre les deux pays.

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À cette occasion, les responsables de l'APII ont présenté les principales activités et les différents services de l'Agence, notamment en matière de promotion de l'investissement, d'accompagnement des entreprises, de soutien à la création d'entreprises, d'innovation et de développement industriel.

Les échanges ont permis de dégager plusieurs perspectives de collaboration, fondées sur le partage d'expertise, la mise en réseau des acteurs économiques et institutionnels et le développement de partenariats au service de l'investissement et de l'entrepreneuriat.

Cette rencontre témoigne, en outre, de la volonté commune de consolider les relations économiques Tuniso-sénégalaises et de promouvoir des synergies porteuses de développement et de création de valeur.