Tunisie: Pharmacies privées - Suspension du tiers payant à partir du 1er novembre

Le Syndicat tunisien des propriétaires de pharmacies privées a annoncé, vendredi 30 octobre, la suspension, à partir du 1er novembre 2026, du système du tiers payant au profit des affiliés à la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM).

Dans un communiqué, le syndicat justifie cette décision par la persistance de ce qu'il considère comme des manquements de la CNAM à ses engagements contractuels, ainsi que par l'absence de solutions concrètes permettant de garantir la continuité de ce service.

Le syndicat précise que son bureau national avait informé, depuis le 19 octobre 2026, la CNAM et l'ensemble des parties concernées de l'impossibilité de poursuivre l'application du système du tiers payant sans le respect des engagements contractuels et le règlement des sommes dues. Il souligne, à ce titre, que les pharmaciens ont continué à consentir des efforts malgré ces difficultés, afin d'éviter le recours à cette mesure.

Selon le même communiqué, cette décision est motivée par la nécessité de préserver la continuité des services des pharmacies privées et de maintenir leur capacité à s'approvisionner en médicaments et à les mettre à la disposition des patients.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le syndicat relève, dans ce contexte, que l'approvisionnement en médicaments exige des efforts de plus en plus importants de la part des pharmaciens, compte tenu des pénuries persistantes et des difficultés d'approvisionnement.

Par ailleurs, le syndicat indique avoir adressé une correspondance à la CNAM afin de coordonner les modalités de traitement des dossiers de ses affiliés et de faciliter leur accès aux médicaments. Les informations officielles à ce sujet seront communiquées dès leur réception.