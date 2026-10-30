Maroc: Les grands chantiers du PLF 2027 pour consolider les fondements de l'Etat social

La restauration du pouvoir d'achat et la consolidation des fondements d'un État social soutenable figurent parmi les priorités budgétaires du gouvernement. Déclinées à travers une série de mesures touchant à la compensation, aux revenus des ménages, aux retraites, à la santé, à l'éducation et au logement, ces priorités constituent l'un des cinq axes qui structurent le projet de loi de Finances (PLF) pour l'année 2027. Tour d'horizon des principales mesures sociales prévues pour le prochain exercice.

Compensation et factures d'électricité

Le projet de loi de finances 2027 prévoit une enveloppe de 19,4 milliards de dirhams (MMDH) pour la poursuite du soutien aux prix du gaz butane, du sucre et de la farine nationale de blé tendre. Cette programmation intervient après l'ouverture, en 2026, de 8 milliards de dirhams de crédits supplémentaires, portant l'enveloppe globale de la compensation à 22 milliards de dirhams, souligne la note de présentation du PLF 2027.

Le gouvernement prévoit également de renforcer son action en faveur du pouvoir d'achat par la prise en charge par l'Etat de toute facture mensuelle d'électricité d'un montant inférieur ou égal à 100 dirhams.

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Au-delà de ces soutiens directs, il annonce le lancement, à partir de 2027, d'une réforme structurelle des marchés et des prix. Celle-ci reposera notamment sur la création de six sociétés régionales de distribution, la mise à niveau des marchés aux bestiaux et des abattoirs ainsi que le renforcement de la traçabilité.

Elle passera aussi par « le développement d'unités de réfrigération dans les ports et points de débarquement, l'extension du transport frigorifique et la modernisation des marchés de gros à travers des plateformes régionales intégrant stockage, conditionnement, contrôle sanitaire et suivi numérique des quantités et des prix », ressort-il de la note.

Revenus des ménages

Le revenu disponible des ménages est également au coeur du dispositif visant à restaurer le pouvoir d'achat. Dans le secteur public, la note de présentation indique que les engagements du dialogue social engendreront un effort budgétaire de 50 milliards de dirhams à l'horizon 2027, au profit de près de 1,25 million de fonctionnaires et d'agents.

Dans le secteur privé, le PLF 2027 rappelle que les engagements pris entre 2021 et 2026 se sont traduits par une hausse de 21% du SMIG et de 27% du SMAG.

Afin d'alléger la charge fiscale pesant sur les revenus du travail, d'accroître le revenu net des salariés et d'encourager l'emploi déclaré, le nouvel exécutif prévoit une refonte progressive de l'impôt sur le revenu (IR).

Selon la note, cette refonte sera accompagnée d'une évaluation de son incidence budgétaire, d'un élargissement de l'assiette fiscale et d'un renforcement de la lutte contre l'évasion fiscale. Le gouvernement envisage également de compléter cette réforme par « des dispositifs ciblés en faveur des ménages supportant certaines dépenses contraintes ».

Elargissement de l'aide sociale directe et réorganisation des dispositifs

L'aide sociale directe, qui bénéficie à plus de quatre millions de ménages à fin septembre 2026, couvrant 5,77 millions d'enfants, occupera également une place importante parmi les dispositifs sur lesquels le gouvernement entend s'appuyer pour renforcer le volet social. La note de présentation du PLF 2027 annonce ainsi la montée en puissance de ce dispositif lancé en 2023, au titre duquel plus de 71 milliards de dirhams de prestations ont été servis depuis son lancement.

Pour l'exercice 2027, il est prévu d'achever le transfert de la gestion du dispositif vers l'Agence nationale du soutien social, de faire évoluer le régime de protection vers une logique d'intégration et de relever progressivement le montant minimum de l'aide mensuelle de 500 à 1000 dirhams, avec une première étape à 600 dirhams en 2027.

Autre volet des priorités sociales : l'assurance maladie obligatoire de base, qui couvre désormais près de 89% de la population, soit plus de 32,5 millions de bénéficiaires, contre 42% avant la réforme, doit franchir une nouvelle étape. Cette évolution interviendra avec l'entrée en vigueur, le 1er février 2027, de la loi n° 54-23, qui unifie la gestion des régimes auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).

Revalorisation des pensions et réformes structurelles des régimes

En matière de retraite, le gouvernement annonce la préparation d'une réforme globale des régimes, dans le cadre du dialogue social, ainsi que le relèvement progressif du montant minimum des pensions, avec un objectif de 3000 dirhams par mois à terme. Pour 2027, il prévoit notamment de relever le montant minimum de la pension de retraite à 1700 dirhams.

Le soutien aux ménages comprend également « l'attribution aux femmes veuves d'une pension de réversion équivalente à 100% de la pension du conjoint décédé au lieu de 50% », indique la note qui précise que cette mesure préservera les droits des orphelins et des autres ayants droit, selon le périmètre qui sera arrêté.

Santé et éducation : des budgets et des programmes renforcés

Les services sociaux fondamentaux figurent également parmi les priorités bénéficiant d'un effort budgétaire soutenu. En ce qui concerne la santé, le PLF 2027 prévoit de porter les crédits alloués à ce secteur à 45,4 milliards de dirhams en 2027 contre 42,4 milliards de dirhams en 2026.

Plusieurs actions sont annoncées dont la réhabilitation de 1400 établissements de soins de santé primaire, le lancement des travaux de réhabilitation de 1600 autres, la mise en service des centres hospitaliers universitaires de Tanger et d'Agadir et l'opérationnalisation de six groupements sanitaires territoriaux. L'objectif est d'atteindre un ratio de 45 professionnels de santé pour 10000 habitants à l'horizon 2030.

Le gouvernement annonce la poursuite de la généralisation du dispositif des écoles pionnières. Il rappelle que celui-ci comptait 4.628 écoles pionnières et 786 collèges pionniers pour l'année scolaire 2025-2026. Parallèlement, le taux de généralisation du préscolaire atteint 82,3%, tandis que l'enseignement supérieur poursuit le déploiement de la carte universitaire révisée, qui prévoit 49 nouveaux établissements universitaires publics ».

Logement et action sociale de proximité

Parallèlement à l'achèvement du programme « Villes sans bidonvilles », le gouvernement prévoit de poursuivre le programme d'aide directe à l'accès au logement décent, qui avait enregistré 128000 aides versées à fin septembre 2026.

Il entend également poursuivre l'action sociale de proximité, qui a bénéficié à près de 1,4 million de personnes à travers 3.776 structures sociales, ainsi que la mise à niveau des établissements de protection sociale conformément à la loi n° 65-15.

Les actions ciblent notamment la famille, l'enfance, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, mais aussi la culture et le patrimoine, l'encadrement religieux, la mémoire historique et le service public de l'information, autant de domaines présentés comme contribuant au renforcement de l'identité nationale et du lien social.

PLF 2027 : les principaux chiffres et mesures de l'État social+