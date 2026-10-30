Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi reçoit un doctorat honoris causa d'une université russe à Moscou

Le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu, vendredi 30 octobre 2026 à Moscou, un doctorat honoris causa de l'Université russe de l'Amitié des Peuples (RUDN), qui porte le nom de Patrice Emery Lumumba. Selon la Présidence congolaise, cette distinction lui a été remise lors d'une cérémonie organisée au sein de cet établissement universitaire. Le chef de l'État a notamment plaidé pour le renforcement des échanges académiques entre la RDC et la Russie.

Dans son allocution, Félix Tshisekedi a souligné la portée symbolique de cette distinction, en raison du nom de l'université, associé à la mémoire de l'ancien Premier ministre congolais Patrice Emery Lumumba.

« Pour la République démocratique du Congo, ce nom appartient à notre mémoire nationale. Pour l'Afrique et pour bien d'autres peuples, il demeure associé à la lutte pour la liberté et à l'exigence de dignité », a-t-il déclaré.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le président congolais a également insisté sur le rôle de l'enseignement supérieur dans le développement des nations. Il a plaidé pour le renforcement de la coopération académique entre les deux pays, notamment à travers les échanges de connaissances et les initiatives scientifiques.

Pour Félix Tshisekedi, l'université doit être un espace de transmission des savoirs, mais aussi de confrontation des idées et de formation de l'esprit critique.

Abordant la situation sécuritaire en RDC, il a réaffirmé son engagement en faveur du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du pays. Il a notamment déclaré que les Congolais aspiraient à vivre en sécurité sur l'ensemble du territoire national et à consacrer leurs efforts au développement.

De son côté, le recteur de l'Université Patrice Emery Lumumba a indiqué que son établissement avait déjà formé 300 cadres congolais et accueillait actuellement 77 étudiants de la RDC.

Il a également salué la gratuité de l'enseignement en RDC et annoncé l'octroi de 10 bourses d'études dans le cadre du programme Excellentia, désormais pris en charge par l'État congolais.

Un appel à la responsabilité de la jeunesse

Le chef de l'État a dédié symboliquement cette distinction à la jeunesse congolaise. Il l'a invitée à faire preuve de rigueur, à vérifier les informations et à développer son esprit critique.

« Dans un monde où l'information circule plus vite que sa vérification, votre discernement est une ressource précieuse », a affirmé le président.

S'adressant particulièrement aux étudiants congolais établis en Russie, Félix Tshisekedi les a encouragés à maintenir des liens avec leur pays et à contribuer à son développement par leurs compétences, leurs recherches et leurs initiatives.